إيران تتوعد إسرائيل بشأن اغتيال مستشار قائد الحرس الثورى

علق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على اغتيال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد رضي موسوي؛ بعد قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب في دمشق بـ سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني، أمس الإثنين، إن المستشار رضي موسوي قاتَلَ؛ لضمان أمن إيران والمنطقة.

وحذر عبداللهيان، الاحتلال الإسرائيلي بأن عليها أن تترقب العد العكسي القاسي؛ ردًا على اغتيال العميد رضي موسوي.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اغتيال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد رضي موسوي بعد قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب في دمشق بـ سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أمس الإثنين، تعليقًا على اغتيال العميد رضي موسوي: "ندين هذه الخطوة الإرهابية بشدة ونعدّها علامة أخرى على طبيعة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية: "هذا الاغتيال يأتي استمرارًا لجميع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منتهكًا جميع القوانين الدولية".