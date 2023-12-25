هيئة الدواء: ارتفاع ملحوظ في الصادرات المصرية الدوائية للأسواق الإفريقية

قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الصادرات المصرية من الدواء ارتفعت الفترة الأخيرة.

التصنيع المحلي للدواء

وأكد الدكتور حمادة شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هيئة الدواء المصرية وقعت أكثر من 5 توقيعات مع الدول الأفريقية من أجل التصدير إليها، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة في عدد الأسواق الأفريقية التي تضخ الدولة المصرية فيها بكميات من الدواء.

وأضاف في حديثه، أنه حدث ارتفاع في أعداد مصانع الأدوية المرخصة لـ179 مصنعًا بإجمالي 799 خط إنتاج.

وتابع:" اهتمام الدولة المصرية بالدواء كان له عائد ملحوظ على زيادة العقاقير الطبية المحلية والتي كان يتم استيرادها من الخارج".

زيادة الإنتاج المحلي

واستطرد:" زيادة الإنتاج المحلي للدواء أدى بصورة مباشرة إلى تغطية الاستهلاك المحلي والاتجاه نحو التصدير ومن ثم توفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية، بل أصبح تصدير الدواء من ضمن أفرع الدخل القومي المصري، خاصة وأن الدواء المصري على جودة عالية من حيث التصنيع والإنتاج والفعالية"