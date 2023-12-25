الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كتاب جديد للبابا تواضروس "فكر قداسة البابا في الحياة"

كتاب البابا
كتاب البابا

صدر حديثًا لقداسة البابا تواضروس الثاني كتابًا جديدًا بعنوان "فكر قداسة البابا في الحياة" وهو عبارة عن مقالات لقداسته سبق نشرها في مجلة "الكرازة".

يحوي الكتاب موضوعات حياتية وضع فيها قداسة البابا خبرات عديدة ورؤى متنوعة اكتسبها عبر رحلة حياته وخدمته.

ومن ضمن عناوين الموضوعات التي يطرحها الكتاب: معنى الحياة، الإنسان والزمان والقرار، البطولة، مسألة اختيار، أنيميا الحب.

تهنئة قداسة البابا لبطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

هذا وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للبطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغربي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها قداسة البابا لمقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسي، حيث هنأ غبطة البطريرك والمطارنة، بهذه المناسبة.

وتم تبادل كلمات التهنئة والمحبة بين قداسة البابا وغبطة البطريرك.

كتاب البابا كتاب قداسة البابا كتاب قداسة البابا تواضروس كتاب البابا تواضروس كتاب البابا الجديد

مواد متعلقة

ما هو التاريخ الصحيح لمولد المسيح.. 25 ديسمبر أم 7 يناير؟

في ظل الأزمة.. فلسطينيون يروون كيف مرت عليهم ليلة عيد الميلاد المجيد

مع احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.. ماذا تعرف عن الكنيسة الأسقفية؟

مع احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.. من هم الروم الارثوذكس في مصر؟

ترأس احتفالات القبطية الكاثوليكية بعيد الميلاد.. من هو البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق؟

ترأس احتفالات الأسقفية بعيد الميلاد.. من هو المطران سامي فوزي؟

البطريرك بيتسابالا في قداس الميلاد: أصلي من أجل غزة

ترأس احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد.. من هو البابا ثيؤدوروس الثاني؟

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

حلّل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

"الدستور" يكشف التشخيص المبدئى لإصابة "الشناوى" فى لقاء سيراميكا بكأس السوبر

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية