كتاب جديد للبابا تواضروس "فكر قداسة البابا في الحياة"

صدر حديثًا لقداسة البابا تواضروس الثاني كتابًا جديدًا بعنوان "فكر قداسة البابا في الحياة" وهو عبارة عن مقالات لقداسته سبق نشرها في مجلة "الكرازة".

يحوي الكتاب موضوعات حياتية وضع فيها قداسة البابا خبرات عديدة ورؤى متنوعة اكتسبها عبر رحلة حياته وخدمته.

ومن ضمن عناوين الموضوعات التي يطرحها الكتاب: معنى الحياة، الإنسان والزمان والقرار، البطولة، مسألة اختيار، أنيميا الحب.

تهنئة قداسة البابا لبطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

هذا وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للبطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغربي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها قداسة البابا لمقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسي، حيث هنأ غبطة البطريرك والمطارنة، بهذه المناسبة.

وتم تبادل كلمات التهنئة والمحبة بين قداسة البابا وغبطة البطريرك.