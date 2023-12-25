الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق وشمال خانيونس

خان يونس
خان يونس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرق وشمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، يوم الإثنين، في أحدث تصعيد للعنف في المنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مجموعات من فصائل المقاومة الفلسطينية تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت في مناطق شرق وشمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105"، وأوقعت بينهم قتيلًا وعدة جرحى.

من جانبها، كشفت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن خوض مجاهديها لاشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على محاور شمال وشرق خانيونس، مؤكدة أن مجاهديها أصابوا عددًا من الجنود والآليات.

في السياق ذاته، ذكرت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، أن مجاهديها شاركوا في الاشتباكات بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، وتمكنوا من إحباط محاولات التقدم لقوات العدو.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن المقاومة تمكنت من إجبار قوات الاحتلال على التراجع من المناطق التي توغلت فيها، بعد تكبدها خسائر في الأرواح والمعدات.

اشتباكات عنيفة المقاومة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي مدينة خانيونس غزة

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