بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 25/12/2023

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا خلال التعاملات المسائية، حيث سجلت نفس أسعار التعاملات الصباحية، وقد يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البيض والدواجن على مدار اليوم، خاصة مع التراجع الذي تشهد الدواجن خلال الفترة الحالية، والبيض يشهد حالة من الاستقرار، وهو من السلع الحية التي تعتمد على العرض والطلب.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن وطبق البيض، والبانية اليوم الاثنين في الأسواق المصرية.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 25 ديسمبر 2023

يتساءل عدد كبير من ربات المنازل عن سعر كيلو الفراخ البيضاء والذي سجل سعرة اليوم الأثنين 61 جنيهًا، مع مراعاة إضافة مابين 8 إلي 10 جنيهًا للكيلو كاهامش ربح للتجار.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 25 ديسمبر 2023

ويهتم الكثير من المواطنون عن معرفة أسعارالفراخ الساسو والتي سجلت اليوم الأثنين سعر 71 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأثنين 25 ديسمبر 2023

الفراخ البلدي والتي تحظ بإهتمام كبير من قبل العديد من المستهلكين، حيث يفضلها الكثير علي السفرات المصرية، وقد شهدت اسعارها حالة من الأستقرار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجلت سعر تراوح ما بين 100 و101 جنيه.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أسعار البانية اليوم الأثنين في الأسواق

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين ما بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 54 و55 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم الأثنين 25 ديسمبر 2023

تصل أسعار البانيه في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض الاحمر اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 121 و122 جنيهًا، ووصل

سعر البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 120 و122 جنيهًا،

سعر البيض البلدي اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 137 و138 جنيهًا.