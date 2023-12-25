حصاد «المتحدة».. استعادة الريادة الدرامية: إنتاج ضخم.. وإطالق طاقات المبدعين

حققت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحًا كبيرًا، خلال العام الجارى فى العديد من المجالات، التى تصدت لتقديمها للجمهور المصرى والعربى، ومنها ملف الدراما التليفزيونية الذى أحدثت فيه طفرة هائلة للغاية فى الكيف والكم والنوعية. وإلى جانب إبداعات الشركة فى الدراما الرمضانية، قدمت على مدار العام، مجموعة كبيرة من الأعمال ومنحت الفرصة للكثير من الشاب، للحصول على أدوار البطولة، وضخ دماء جديدة فى مجالات الإخراج والكتابة، وكل عناصر العمل المختلفة، وهى التفاصيل التى تستعرضها «الدستور» فى التقرير التالى.

18 عملًا «من كل لون» فى الموسم الرمضانى.. وفرص لأكبر عدد من الوجوه الشابة

قدمت الشركة المتحدة، خلال رمضان الماضى، ١٨ عملًا مميزًا ومتعدد الألوان، حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا.

وفى الكوميديا، قدمت الشركة «الكبير ٧» بطولة النجم أحمد مكى، وكان من أقوى المسلسلات فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته بيومى فؤاد ومحمد سلام ورحمة أحمد وهشام إسماعيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وقدمت الشركة النجمة يسرا فى مسلسلها «١٠٠٠ حمدالله ع السلامة»، وهو عمل درامى فى إطار كوميدى اجتماعى، حول مهاجرة مصرية وأسرتها، تعود إلى أرض الوطن بحثًا عن شىء ما، بمشاركة كل من مايان السيد ومحمد ثروت وشيماء سيف.

وبشكل مختلف، قدمت الشركة النجم طارق لطفى فى مسلسل مكون من ١٥ حلقة للمرة الأولى، باسم «مذكرات زوج» بطولة خالد الصاوى وعائشة بن أحمد، كما أبدع النجم الكوميدى أحمد أمين فى مسلسل كوميدى من ١٥ حلقة باسم «الصفارة» بمشاركة طه دسوقى وآية سماحة، من إخراج علاء إسماعيل.

وعادت النجمة دنيا سمير غانم لجمهورها من جديد، خلال مسلسل «جت سليمة» المكون من ١٥ حلقة، بمشاركة محمد سلام وسلوى خطاب وسلوى عثمان وبيومى فؤاد، ويحكى عن شخصية تذهب إلى زمن قديم وتحاول الخروج للبحث عن شقيقها.

وقدمت الشركة النجم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن «توتا» فى مسلسل كوميدى بشكل مختلف باسم «كشف مستعجل»، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وأشاد الجمهور بكوميديا الشركة خلال هذا الموسم ووصفوها بالراقية، بعيدًا عن الإيحاءات السيئة أو الابتذال الذى كان يحدث فى بعض الأعمال خلال فترات ماضية.

وخلال الموسم الرمضانى أيضًا، قدمت الشركة المتحدة مجموعة من المسلسلات ذات الطابع الاجتماعى الممزوج بالإثارة والتشويق، ولعل مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان كان الأكثر انتشارًا فى الوطن العربى خلال الشهر الكريم.

كما حقق مسلسل «ضرب نار» بطولة النجم أحمد العوضى والنجمة ياسمين عبدالعزيز، نجاحًا كبيرًا للغاية، وقدم قضايا اجتماعية متعددة فى عمل واحد، وكان مسلسل «تحت الوصاية» للنجمة منى زكى مختلفًا هذا العام، وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية، وتعالت الأصوات بتغيير قوانين الوصاية والأحوال الشخصية، وقدمته فى ١٥ حلقة فقط.

وقدمت «روبى» مسلسلها «حضرة العمدة»، ودارت أحداثه حول شابة يتم تعيينها «عمدة»، لتدخل فى مشكلات كثيرة فى محاولتها لتغيير الواقع السائد، بطولة أحمد رزق وسميحة أيوب وبسمة ومحمد محمود عبدالعزيز ومحمود عبدالمغنى، وقدم النجم ياسر جلال تجربة المسلسلات المكونة من ١٥ حلقة هذا الموسم، من خلال العمل الدرامى «علاقات مشروعة»، بمشاركة مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وميمى جمال، وتدور قصته حول المشكلات الأسرية.

وقدمت النجمة نيللى كريم أول عمل صعيدى من خلال مسلسل «عملة نادرة»، بطولة كل من جمال سليمان وأحمد عيد وجومانا مراد، وتدور قصته حول الصراع بين عائلتين ورفض توريث السيدة بعد وفاة زوجها.

كما حضرت النجمة ريهام حجاج بمسلسل «جميلة»، لتناقش قضايا اجتماعية أخرى، وهو بطولة أحمد وفيق وعبير صبرى، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وشهد الموسم الرمضانى الماضى، انطلاقة جديدة لعودة الأعمال الدينية والتاريخية، بعد أن غابت عن الساحة خلال الفترة الماضية، وكانت البداية من خلال مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، من بطولة حسين فهمى وأحمد فهمى وأحمد السعدنى وحنان مطاوع وأحمد وفيق.

وأعاد الفنان خالد النبوى المسلسلات الدينية إلى الشاشة من جديد، عبر مسلسل «رسالة الإمام»، عن سيرة الإمام الشافعى بمشاركة نضال الشافعى وخالد أنور.

وقدم أمير كرارة مسلسلًا اجتماعيًا بطابع قديم، أعاد للصورة الدرامية الديكورات التاريخية لمصر القديمة، من خلال مسلسل «سوق الكانتو» بطولة مى عزالدين ومحمد عبدالعظيم وفتحى عبدالوهاب

وكعادتها خلال الفترة الماضية، قدمت الشركة مسلسل «الكتيبة ١٠١» وهو مسلسل من ٢٠ حلقة فقط، بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحى عبدالوهاب.

كما قدم الفنان أحمد السقا بمشاركة الفنان محمد فراج مسلسلًا آخر من ١٠ حلقات باسم «حرب»، قدما فيه بطولات الجهات الأمنية فى مواجهة الإرهاب.

من «الحكايات» إلى «العودة» و«زينهم».. مواسم ممتدة على مدار العام

تنتهج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سياسة ثابتة منذ اللحظة الأولى لتأسيسها، تقوم على تقديم دراما على مدار العام، وليس فى الموسم الرمضانى فقط.

وبدا ذلك جليًا طوال العام الذى قارب على الانتهاء، فمنذ بداية ٢٠٢٣، وبالتزامن مع الموسم الشتوى آنذاك، قدمت «المتحدة» عددًا كبيرًا من المسلسلات التى تميزت بالطابع الاجتماعى، وعلى رأسها سلسلة «الحكايات» على قنوات «أون»، والتى تضمنت ٣ حكايات تتكون كل منها من ١٥ حلقة، وهى: «جروب الماميز»، و«جروب الدفعة» و«جروب العيلة».

وعُرض فى بداية العام أيضًا مسلسل «تياترو»، كأضخم مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتقديم مواهب جديدة تظهر على الشاشة للمرة الأولى، بعد اختيارهم بعناية فائقة، بإشراف من نقابة المهن التمثيلية.

ومسلسل «تياترو» تأليف ورشة عمل لمجموعة من الشباب هم: إسماعيل إبراهيم، وطارق على، ومحمد على، ومصطفى على، وهو بطولة مجموعة من الشباب، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

وقدمت النجمة ريهام عبدالغفور مسلسل «الأصلى»، الذى يعد من أنجح الأعمال التى عُرضت طوال العام، وذلك من خلال أحداثه التى دارت حول ابنة عائلة شهيرة تدعى «الأصلى»، تحاول الحفاظ على ثروة والدها، بعد تعرضها لعدد من المخاطر والتحديات.

وشارك بطولة «الأصلى» إلى جانب ريهام عبدالغفور، كل من منال سلامة وإيناس كامل وخالد أنور وتامر نبيل وأحمد الشامى وشاهيستا سعد وسارة نور وجلا هشام، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

كما أن من المسلسلات التى حققت نسب مشاهدة عالية «٥٥ مشكلة حب»، الذى يضم مجموعة من الحكايات المستندة إلى كتاب يحمل نفس الاسم للدكتور مصطفى محمود، من بينها حكاية «ألفريدو» للفنانة إلهام شاهين، وحكاية «روحى فيك» للفنانة عائشة بن أحمد، و«عيشها بفرحة» للفنانة هبة مجدى، و«ما تيجى نشوف» للفنانة هنا شيحة.

وسلطت الفنانة حنان مطاوع الضوء على عدد كبير من القضايا الاجتماعية المهمة، مثل التحرش، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى الابتزاز الإلكترونى، من خلال مسلسل «صوت وصورة»، الذى شاركها فى بطولته كل من وليد فواز ومراد مكرم ونجلاء بدر.

وعُرض كذلك مسلسل «ورق التوت»، من بطولة شريف سلامة وثراء جبيل وخالد أنور وأسماء جلال ومحمد كيلانى وآية سليم ومصطفى منصور ومحمد شفيق ويارا جبران ويوسف الأسدى وحنان عادل ومعتز هشام.

ويُعرض فى الوقت الحالى مسلسل «حدث بالفعل»، الذى يضم مجموعة من الحكايات، كل منها مكون من ٣ حلقات، بداية من حكاية «تحت الحزام» بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، إلى جانب «قرض شخصى» بطولة كريم فهمى، و«كاملة» بطولة آية سماحة.

ويُعرض كذلك مسلسل «العودة»، الذى يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى اجتماعى، وهو من إنتاج شركة «أروما ستوديوز» للمنتج تامر مرتضى، برعاية «المتحدة للخدمات الإعلامية».

ويشارك فى بطولة «العودة» كل من شريف سلامة وعصام السقا وتارا عماد ووليد فواز وصفاء الطوخى وحمزة العيلى ومحمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد وولاء الشريف وأحمد والى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

كما يُعرض حاليًا مسلسل «زينهم»، الذى يعد أول بطولة درامية مطلقة للفنان أحمد داود، وهو مكون من ٣٠ حلقة، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة مستشفى، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

توسيع التعاون مع شركات الإنتاج

حققت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال العام المنقضى، أيضًا، نجاحًا كبيرًا، ووسعت دائرة شراكتها مع شركات الإنتاج المختلفة، ودخلت شركات جديدة فى دائرة التعاون، رافعة شعار العمل الجاد للجميع. وبدأت «المتحدة» فى تقديم الدعم لتلك الشركات، ليصل عدد الشركات التى يتم التعاون معها إلى أكثر من ٤٠ شركة إنتاج مختلفة. وأعرب عدد كبير من منتجى الدراما التليفزيونية فى مصر عن سعادتهم الغامرة بالتعاون مع الشركة المتحدة، التى أصبحت الظهر والسند والداعم الحقيقى للإنتاج الدرامى فى مصر، فى ظل عملها على توفير الدعم الكامل لهم، لتقديم دراما مصرية مميزة بمعايير عالمية، لتستمر الريادة المصرية الفنية خلال السنوات المقبلة.

1000 حلقة دراما باللغة الهندية فى خطوة نحو العالمية

بدأت «المتحدة»، خلال الفترة الماضية، العمل على تحقيق الحلم الكبير الذى طالما راود كل محبى وصناع الدراما المصرية، والمتمثل فى الترويج لها عالميًا، مع بدء التوزيع الخارجى بشكل يليق بها. وأعلنت «المتحدة»، نهاية الشهر الماضى، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض ١٠٠٠ حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية، الأمر الذى سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم فى انطلاق الفن المصرى والوصول به إلى آفاق عالمية أبعد فى الانتشار والتأثير.

رعاية تأسيس اتحاد منتجى مصر

خلال العام المنقضى، كان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دور مهم فى تحقيق الاستقرار فى الساحة الفنية والإنتاجية، والتصدى لمحاولات النيل من الفن والدراما المصرية.

وبرعاية «المتحدة»، انعقد، خلال الأشهر الماضية، الاجتماع التأسيسى لإطلاق «اتحاد منتجى مصر»، الذى ضم مجموعة من كبرى شركات الإنتاج الفنى فى مصر، من بينها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحضر الاجتماع ممثلون عن شركات: «الباتروس»، و«سلميديا»، و«k media»، و«WATCH IT»، و«فنون مصر»، و«العدل جروب»، و«Aroma»، و«سكوير ميديا»، و«Media hub»، و«TVision»، و«سينرجى»، و«السبكى للإنتاج الفنى»، و«فانتدج برودكشن»، و«المتحدة للإنتاج السينمائى»، و«Art makers»، و«sky limit»، و«BlueBeeProductions»، و«+DS». ‏واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية؛ لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامى وأدواته وآلياته وهيكل الأجور، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانات الفنية.