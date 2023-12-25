أول تعليق من مدرب فيوتشر على تأهل الفريق للمباراة النهائية بسوبر الأبطال

أبدى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، سعادته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقام في أبوظبي الإماراتية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي:" لعبنا خلال فترة قصيرة مباريات كثيرة، كلا الفريقين اتيحت له فرص، ولكن في النهاية حسمنا المواجهة".

وأردف:" ليس من السهل الفوز على فريق مثل بيراميدز، فريق جيد ويمتلك مدرب جيد للغاية".

وتابع:" تدربنا كثيرا على ركلات الترجيح وحاولنا طوال المباراة للفوز، ولم نكن نرغب ان تصل المباراة لركلات الترجيح، اتيحت لنا العديد من الفرص".

وعن إصابة عمر كمال أكد ان الأيام الثلاثة المقبلة سيتضح بها كل شيء.

وأتم:" هناك ٣ لاعبين من فريق بيراميدز انضموا من مودرن فيوتشر".

وتجدر الإشارة إلى أن فريق مودرن فيوتشر، قد نجح في خطف بطاقة التأهل رسميا إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بمسماها الجديد، وذلك على حساب بيراميدز، في مباراة ماراثونية عن طريق ضربات 14/13، عقب انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ركلات الترجيح

سجل لبيراميدز كل من عبدالله السعيد (مرتين)، رمضان صبحي (مرتين)، كريم حافظ (مرتين)، دودو الجباس (مرتين)، محمد رضا بوبو (مرتين)، محمد الشيبي، أحمد سامي، أحمد ميهوب.

بينما أهدر لبيراميدز كل من فخري لاكاي، وأسامة جلال (مرتين)، ومهند لاشين.

وسجل لفيوتشر، كل من باسم علي، عبدالكريم الوادي، محمد ربيعة، جوناثان نجويما، على الفيل، باباتوندي، أحمد عاطف، محمد محمود، محمد ربيعة، جوناثان نجويما، على الفيل.

وأهدر لفيوتشر كل من هشام عادل، وغنام محمد، وباباتوندي.

وينتظر مودرن فيوتشر الفائز من مواجهة سيراميكا كليوباترا والأهلي، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد، في المباراة النهائية، يوم الخميس المقبل.