الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مدرب فيوتشر على تأهل الفريق للمباراة النهائية بسوبر الأبطال

بيراميدز ومودرن فيوتشر
بيراميدز ومودرن فيوتشر

أبدى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق  مودرن فيوتشر، سعادته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقام في أبوظبي الإماراتية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي:" لعبنا خلال فترة قصيرة مباريات كثيرة، كلا الفريقين اتيحت له فرص، ولكن في النهاية حسمنا المواجهة".

وأردف:" ليس من السهل الفوز على فريق مثل بيراميدز، فريق جيد ويمتلك مدرب جيد للغاية".

وتابع:" تدربنا كثيرا على ركلات الترجيح وحاولنا طوال المباراة للفوز، ولم نكن نرغب ان تصل المباراة لركلات الترجيح، اتيحت لنا العديد من الفرص".

وعن إصابة عمر كمال أكد ان الأيام الثلاثة المقبلة سيتضح بها كل شيء.

وأتم:" هناك ٣ لاعبين من فريق بيراميدز انضموا من مودرن فيوتشر".

وتجدر الإشارة إلى أن فريق مودرن فيوتشر، قد نجح في خطف بطاقة التأهل رسميا إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بمسماها الجديد، وذلك على حساب بيراميدز، في مباراة ماراثونية عن طريق ضربات 14/13، عقب انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

ركلات  الترجيح

سجل لبيراميدز كل من عبدالله السعيد (مرتين)، رمضان صبحي (مرتين)، كريم حافظ (مرتين)، دودو الجباس (مرتين)، محمد رضا بوبو (مرتين)، محمد الشيبي، أحمد سامي، أحمد ميهوب.

بينما أهدر لبيراميدز كل من فخري لاكاي، وأسامة جلال (مرتين)، ومهند لاشين.

وسجل لفيوتشر، كل من باسم علي، عبدالكريم الوادي، محمد ربيعة، جوناثان نجويما، على الفيل، باباتوندي، أحمد عاطف، محمد محمود، محمد ربيعة، جوناثان نجويما، على الفيل.

وأهدر لفيوتشر كل من هشام عادل، وغنام محمد، وباباتوندي.

وينتظر مودرن فيوتشر الفائز من مواجهة سيراميكا كليوباترا والأهلي، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد، في المباراة النهائية، يوم الخميس المقبل.

مودرن فيوتشر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بيراميدز تعليق مدرب فيوتشر على تأهل فريقه لنهائي سوبر الأبطال

مواد متعلقة

لقطة طريفة.. مدرب فيوتشر يقطع المؤتمر الصحفي بسبب مكالمة من جوزريه مورينيو

مباراة ماراثونية.. مودرن فيوتشر يتخطى بيراميدز ويصعد لنهائى السوبر المصرى

تعادل سلبي في الشوط الثاني من لقاء فيوتشر وبيراميدز.. والمباراة تذهب لركلات الترجيح

بيراميدز يواجه مودرن فيوتشر فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى بنكهة برتغالية

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

مقتل عضو كبير فى الحرس الثورى الإيرانى خلال غارة إسرائيلية

المضاربات ترفع سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية