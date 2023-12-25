نائب التنسيقية أحمد فوزي ينتقد ارتفاع أسعار أسماك البلطي

انتقد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ارتفاع أسعار الأسماك، وطالب بضرورة وضع استراتيجيه واضحه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السمك وخصوصا الاسماك المرتبطه بالمواطن البسيط، وأهمية التأكيد علي تحقيق فائض للتصدير لتوفير العمله الصعبه للدوله وخصوصا في ظل الاحتياج الشديد للدولار.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلبي المناقشة المقدمين من النائبة الدكتورة هالة كمال ، والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي الذي يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.



وقال النائب أحمد فوزي "الأسعار غير طبيعية وهذا أكل الغلابة واصبح هذا النوع السمك متوفر بشكل بسيط وفي غير متناول الأسرة البسيطة خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وسأل " متي نحقق الاكتفاء الذاتي من السمك، ومتى تعود الأسعار لطبيعتها لتقليل الأعباء على المواطنين.



وقال النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نحتاج خطة واضحة متسائلا " متى نستطيع تحقيق فائض للتصدير للخارج ".