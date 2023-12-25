تحرير محاضر لأصحاب المخابز في حملة تموينية مكبرة بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية، الإثنين، حملة تفتيش من قسم الرقابة التموينية في بندر المحلة الكبرى، الاثنين، وذلك استجابة للشكاوى الواردة من المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات، حيث تم تجميع 9 شكاوى بخصوص جودة الدقيق في 3 مخابز وتم تجميع 1000 رغيف خبز بلدي مدعم في مخبز واحد.

كما تم رصد 15 محضرًا بشأن إنتاج خبز بوزن أقل من المطلوب، وتم رصد مخالفتين بخصوص إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير محضرين بخصوص عدم وجود لوحة وعدم نظافة أدوات العجين في المخابز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية لمعالجة هذه المخالفات. وتأتي هذه الحملة ضمن استمرار جهود الرقابة التموينية بناءً على توجيهات المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود الشاملة التي تبذلها مديرية تموين الغربية، بتوجيهات من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لضمان جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأكد أبو هاشم أن هذه الحملات التموينية مستمرة، وذلك بناءً على توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، مما يعكس التزام الحكومة بضمان توفر الممواد الغذاء الأساسية بجودة عالية وبأسعار معقولة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملة التفتيشية تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع التموين، وتعزيز حقوق المستهلك ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

أضاف أبو هاشم أنه يجب على المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لضمان حقوقهم وضمانية سلامتهم ويبلغوا الجهات المسؤولة.