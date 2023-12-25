الزراعة: تنفيذ فعاليات للنهوض بالحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ عدد من الندوات الإرشادي طبق لاستراتيجية الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور محمد يوسف في نشر التوعية بالمعاملات الزراعية النموذجية بين المزارعين واستكمالا" لفعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح. وقال الدكتور محمد يوسف انه تم تنفيذ ندوة إرشادية اليوم الإثنين 25/ 12/ 2023 عن المعاملات النموذجية في متابعة زراعات القمح وذلك بمقر إدارة الإرشاد الزراعي بمحافظة المنيا.



شارك في الندوة كل من الدكتور أحمد طه حسن رئيس بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية والدكتور.طارق أبو ستة نجاتي الباحث بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش بمركز البحوث الزراعية والمهندس محمد زين العابدين مدير منطقة شمال الصعيد للإرشاد الزراعي والمهندس حسين عثمان مدير الإرشاد الزراعي بالمنيا والمهندس عمر رمضان أخصائي إرشاد محاصيل الحبوب بمديرية زراعة المنيا وبحضور مجموعة من المزارعين وتم توضيح بعض النقاط الهامة لهم على الطبيعة في الحقل النموذجي الخاص بمديرية الزراعة بالمنيا.



وقد تناولت الندوة أهمية الحرص على إعطاء رية المحاياة لزراعات القمح وإجراؤها في الموعد المناسب مع إعطاء دفعة السماد الآزوتي اللازمة وكذلك ضرورة متابعة مكافحة الحشائش باستخدام المبيدات الموصى بها وإجراء النقاوة اليدوية للحشائش المتخلفة عن عملية المكافحة الكيميائية والتي تعثر القضاء عليها.

وكانت قد أقيمت ندوة فى مجال نقل التكنولوجيا لمحصول البطاطس بقاعة التدريب إدارة منوف الزراعية وبحضور ١٠ مزارع وبحضور مهندسة كريستين مجدى الاخصائي بالإدارة المركزية للارشاد الزراعى ودكتورة رشا رمضان معهد بحوث الخضر ودكتور عصام عاطف مدير إدارة الارشاد ومهندس جمعة فرج مدير الإدارة الزراعية بمنوف وقد تناولت الندوة الموضوعات الآتية وهى الأهمية الاقتصادية للمحصول والقيمة الغذائية وأصناف البطاطس حسب مدة بقاءها والتبكير أو التأخير وميعاد الزراعة وسرد للعروات المختلفة ومصدر التقاوى وتحضير التقاوى فى العروات المختلفه قبل الزراعة وكمية التقاوى اللازمة للفدان ومعاملة التقاوى وإعداد وتجهيز الأرض من إضافة سماد بلدى وسوبر فوسفات وسلفات نشادر وكبريت زراعى وطريقة الزراعة من مسافة وعمق الزراعة والمبيدات المستخدمة فى المكافحة الكيماوية الحشائش والتسميد الازوتى والفوسفاتى والبوتاسى والكميات المواعيد المناسبة والرش بالعناصر الصغرى وعلامات النضج والحصاد وإزالة المجموع الخضري وإيقاف الرى والعلاج التجفيفى للدرنات.