الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: تنفيذ فعاليات للنهوض بالحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

 

قامت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ عدد من الندوات الإرشادي طبق  لاستراتيجية الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة  الدكتور محمد يوسف في نشر التوعية بالمعاملات الزراعية النموذجية بين المزارعين واستكمالا" لفعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح. وقال الدكتور محمد يوسف انه تم تنفيذ ندوة إرشادية اليوم الإثنين 25/ 12/ 2023 عن المعاملات النموذجية في متابعة زراعات القمح وذلك بمقر إدارة الإرشاد الزراعي بمحافظة المنيا.


شارك في الندوة كل من الدكتور أحمد طه حسن رئيس بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية والدكتور.طارق أبو ستة نجاتي الباحث بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش بمركز البحوث الزراعية والمهندس محمد زين العابدين مدير منطقة شمال الصعيد للإرشاد الزراعي والمهندس حسين عثمان مدير الإرشاد الزراعي بالمنيا والمهندس عمر رمضان أخصائي إرشاد محاصيل الحبوب بمديرية زراعة المنيا وبحضور مجموعة من المزارعين وتم توضيح بعض النقاط الهامة لهم على الطبيعة في الحقل  النموذجي الخاص بمديرية الزراعة بالمنيا. 


وقد تناولت الندوة أهمية الحرص على إعطاء رية المحاياة لزراعات القمح وإجراؤها في الموعد المناسب مع إعطاء دفعة  السماد الآزوتي اللازمة وكذلك ضرورة متابعة مكافحة الحشائش باستخدام المبيدات الموصى بها وإجراء النقاوة اليدوية للحشائش المتخلفة عن عملية المكافحة الكيميائية والتي تعثر القضاء عليها.

 

وكانت قد  أقيمت ندوة فى مجال نقل التكنولوجيا لمحصول البطاطس  بقاعة التدريب إدارة منوف الزراعية وبحضور ١٠ مزارع وبحضور مهندسة  كريستين مجدى الاخصائي بالإدارة المركزية للارشاد الزراعى ودكتورة  رشا رمضان معهد بحوث الخضر ودكتور  عصام عاطف مدير إدارة الارشاد ومهندس جمعة فرج مدير الإدارة الزراعية بمنوف  وقد تناولت الندوة الموضوعات الآتية وهى الأهمية الاقتصادية للمحصول والقيمة الغذائية وأصناف البطاطس حسب مدة بقاءها والتبكير أو التأخير وميعاد الزراعة وسرد للعروات المختلفة ومصدر التقاوى وتحضير التقاوى فى العروات المختلفه قبل الزراعة وكمية التقاوى اللازمة للفدان ومعاملة التقاوى وإعداد وتجهيز الأرض من إضافة سماد بلدى وسوبر فوسفات وسلفات نشادر وكبريت زراعى وطريقة الزراعة من مسافة وعمق الزراعة والمبيدات المستخدمة فى المكافحة الكيماوية الحشائش والتسميد الازوتى والفوسفاتى والبوتاسى والكميات المواعيد المناسبة والرش بالعناصر الصغرى وعلامات النضج والحصاد وإزالة المجموع الخضري وإيقاف الرى والعلاج التجفيفى للدرنات.

الزراعة تنفيذ فعاليات للنهوض بالحملة القومية بمحصول القمح

مواد متعلقة

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

صفية العمرى تكشف سبب رفضها تقليد هند رستم

نبيلة مكرم: المصريون بالخارج يذهبون للترحيب بالرئيس السيسى محبة وليس توجيهات

1000 منظمة حقوقية تدعو "العدل الدولية" لمطالبة الاحتلال بوقف جرائمه فى غزة

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

حلّل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

الجنيه وصل لـ 25 ألفًا.. "شعبة الذهب" تكشف أسباب ارتفاع الأسعار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية