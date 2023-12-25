الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

خلال التعاملات المسائية، استقر سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين نظرًا لارتباط سعره ببعض السلع في الأسواق. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يرصد موقع الدستور آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر، بإعتبار أن أسعار صرف الدولار لها تأثير كبير على السياسات النقدية والاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا، حيث سجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

أسعار العملات في مصر اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 خلال التعاملات المسائية بالبنوك العاملة في مصر استقرارًا مقابل الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

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