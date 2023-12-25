الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ﻣﺗﺣدث اﻟﯾوﻧيسف لـ"الدستور": مصدوم من الأوضاع فى غزة وأشكر مصر لموقفها تجاه الفلسطينيين

إلدر يتوسط أطفال
إلدر يتوسط أطفال غزة

ﻗﺎل جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) إﻧﮫ أﻣﺿﻰ نحو أﺳﺑوﻋﯾن ﻓﻲ ﻏزة، راصدًا ما وصفه بـ"اﻟﺑﺷﺎﻋﺎت اﻟﺷﻧﯾﻌﺔ" ﺑﺣق أطﻔﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ القطاع المحاصر، ﻟﻛن ﻟم ﯾﺣرك أحد ﺳﺎﻛﻧًﺎ مما يجرى هناك من جرائم ﺑﺣق اﻷﺑرﯾﺎء العُزّل.

وﺳﻠط إﻟدر اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أطﻔﺎل ﻔﻠﺳطين اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻓون ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺗر اﻷطراف ثم ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﻘﺗل، ﺑﺳﺑب اﻟﮭﺟﻣﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ المتواصلة على غزة منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشددًَا على أن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋما يعيشه القطاع منذ وقت طويل وسط معاناة يومية للأطفال والنساء والرجال ﻣن ﻣﺧﺎطر الأوﺑﺋﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض.

وﻗﺎل اﻟﻣﺗﺣدث ﺑاﺳم ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﯾف، لـ"الدستور"، إﻧﮫ ﻣﺻدوم ﻣن الأوﺿﺎع التي وصفها بأنها "الأسوأ" رﻏم حجم اﻟﺗﻧدﯾدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، إﻻ أن ﺑﻌض اﻟدول ﺗﻘف ﺧﻠف اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ يرﺗﻛﺑﮭﺎ الاحتلال وﻻ أﺣد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎف ھذه اﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺟﻧوﻧﯾﺔ مؤكدًا أنها "وﺻﻣﺔ ﻋﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ الإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ".

وأوﺿﺢ إﻟدر أن ﻏزة ﺑﻼ ﻣﺎء وﻻ طﻌﺎم وﻻ ﻏطﺎء ﯾﻘﯾﮭم ﺑرد الشتاء وﻻ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻻ أدوﯾﺔ وﻻ ﻛﮭرﺑﺎء وﻻ اﺗﺻﺎﻻت، وأن الأﺑرﯾﺎء وفي القلب منهم الأطﻔﺎل ﯾﻔﺗﻘرون للإمدادات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﯾﻔﻘد اﻷطﻔﺎل اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن وھو أﺣد أھم ﺑﻧود ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن، ﺣﺗﻰ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻓون ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺗر اﻷطراف وﻓﻘدان أﺳرھم وذوﯾﮭم ﺑﺳﺑب اﻟﺻراع، مناشدًا ﻣﺻر أن ﺗﺳﺗﻣر في ﻔﻌﻠﮭﺎ الإﻧﺳﺎﻧﻲ من ﺗﻘديم للمساعدات ﻟﻌﻼج اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎﺗﮭﺎ برﻓﺢ.

جيمس الدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF أطفال فلسطين الاحتلال مصر ﻌﻼج اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

مقتل عضو كبير فى الحرس الثورى الإيرانى خلال غارة إسرائيلية

المضاربات ترفع سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية