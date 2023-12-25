إزالة 143 حالة تعد مخالف على الأراضى الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التعاون المستمر بين أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 143 حالة تعد على الأراضي الزراعية، ففي مراكز (المنيا- مطاي- بني مزار)، تمت إزالة 103 حالات تعد على الأرض الزراعية والبناء المخالف، منها 22 حالة بمركز ومدينة المنيا شملت حالات بالبناء المخالف بحي غرب، وحالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى (البرجاية- طوخ الخيل- صفط الخمار – بنى أحمد الغربية - بني محمد سلطان)، وفي مركز مطاي تمت إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف شملت أحياء شرق وغرب وشمال المدينة، وقرية بردنوها، وفي مركز بني مزار تمت إزالة 51 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خارج الحيز العمراني شملت حي غرب وقرى (الحسينية- صندفا- أبوجرج- بني صامت).

في السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (ملوي- مغاغة- سمالوط- أبوقرقاص) حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص، حيث تمت إزالة 40 حالة تعد، جاء منها 14 حالة بمركز ملوي شملت أحياء شرق وشمال وجنوب وغرب المدينة وقريتي تونا الجبل وأبشادات و15 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقريتي طنبدي وبرطباط، و9 حالات بقرى بنى غنى واسطال وقلوصنا بمركز سمالوط، إضافة إلى حالتي تعد بالبناء المخالف بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.

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