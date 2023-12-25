الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات تدريب 37 موظفا بالأرشيف

مركز استدامة
مركز استدامة

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، أنه يتابع فعاليات الدورة التدريبية لتدريب 37 موظف من العاملين بالأرشيف على منظومة الصادر والوارد ونظمها المركز التكنولوجي بالتنسيق مع مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

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  • تدريب العاملين بديوان عام كفر الشيخ

وأضاف اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تدريب العاملين بالأرشيف على منظومة الصادر والوارد وتدريبهم على كيفية استقبال وارسال الخطابات والمراسلات بين جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة وكذلك الجهات الخارجية المعاملة معها، عن طريق منظومة الصادر والوارد، لتوفير الوقت والجهد في إرسال الخطابات وتفعيل المنظومة ومواكبة خطط الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري والغاء التعامل بالمكاتبات الورقية بين الجهات وبعضها؛ تطبيقًا لجهود الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

ومن جانبه، فقد أكد عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، على التعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، وأيضا العمل على رفع كفاءة العاملين بالدورات التدريبية المقدمة لهم من خلال المراكز التكنولوجية والتي تركز  على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين بما يساعد في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومؤخرا، فقد نظم مركز استدامة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل بحضور ممثل وحدة التراخيص بجامعة كفر الشيخ «كلية الهندسة»، وأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية والعاملين بالمراكز التكنولوجية من موظفي شباك أمامي ومشرفين النظام، تضمنت شرح وتوضيح كل ما يخص تراخيص البناء على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة، لتلافي الملاحظات الموجودة لدى الجامعة، ولدى المراكز التكنولوجية على المنظومة، لعدم تكرارها مرة أخرى عند تسجيل أي تراخيص جديدة، كما تضمنت الورشة، الرد على جميع الاستفسارات من المراكز إلى ممثل الجامعة والعكس.

موظفي الأرشبف مركز استدامة منظومة الصادر منظومة الوارد محافظة كفر الشيخ

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