الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء لـ"الدستور": زيادة عدد المصانع المرخصة لـ191 بإجمالي 799 خط إنتاج

تامر عصام
تامر عصام

قال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات كبيرة في مجال توطين صناعة الدواء .

وأوضح “عصام” في تصريحات لـ"الدستور" أن مجال توطين صناعة الدواء محليا شهد زيادة عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 بإجمالي 799 خط إنتاج، وكان عام 2014 (130) مصنعا فقط بإجمالي 500 خط إنتاج بمعدل نمو 37% و60% على الترتيب.

وأكد أن ذلك انعكس ذلك على النمو الإيجابي لسوق الدواء المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 94% من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري البالغة 4 مليار عبوة سنويا، بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.

وأضاف: “انعكس ذلك على توفير عدد من المثائل المحلية الخاصة بعدد من المجموعات العلاجية المهمة، التي اعتمد السوق المصري على مستحضرات مستوردة منها لفترة طويلة، ومن أبرزها مثبطات المناعة، حيث تم توطين 9 مثائل محلية مختلفة وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 79%، وتم بدء تداولها بالسوق الدوائي المصري نهاية عام 2022، وكذلك المضادات الحيوية الحديثة، حيث تم توطين 5 مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 71%، وتم بدء تداولها بالسوق الدوائي المصري نهاية عام 2021، بجانب التوسع الأفقي في قصص النجاح السابقة الخاصة بالمستحضرات الهرمونية، والقطرات أحادية الجرعة؛ حيث بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 86% و78% على الترتيب”.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية لتعميق توطين الصناعة الدوائية والحد من العبء الاستيرادي أدت إلى انخفاض الفاتورة الاستيرادية الخاصة بقطاع الدواء المصري حتى نهاية نوفمبر 2023 بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون دولار عن حجم الواردات المصرية خلال عام 2022، وتصل إلى 700 مليون دولار مقارنة بالواردات عن عام 2021، وهو ما انعكس على الصادرات المصرية، حيث أعلنت هيئة الدواء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه وحتى نهاية أكتوبر 2023 نجحت صادرات القطاع الطبي في تجاوز مليار دولار".

من جانبه، قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس الهيئة لشئون التواصل المجتمعي والتثقيف الدوائي، إن الهيئة حرصت على الحصول على الاعتمادات الدولية المعتمدة؛ لدعم نفاذية الصادرات المصرية بالتنسيق مع السادة شركاء الصناعة، حيث حصلت هيئة الدواء المصرية خلال العامين السابقين على ما يقرب من (7) اعتمادات دولية كبرى، وكان أبرزها اعتماد منظمة الصحة العالمية “WHO” من خلال حصول هيئة الدواء على مستوى النضج الثالث "Maturity Level - 3" في نظام تقييم الجهات الدوائية الرقابية لمنظمة الصحة العالمية في مارس 2022، وعضوية مصر في المجلس الدولي لتنسيق وتوحيد المتطلبات الفنية للتسجيل ICH، حيث تم إدراج مصر كأول دولة إفريقية عضو في المجلس الدولي في يونيو 2023، وكذلك عضوية هيئة الدواء بالإجماع بالمنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية IMDRF في أكتوبر 2023.

وأوضح أن الهيئة قدمت كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لمعاونة الشركات المصرية لضمان حصولها على الاعتمادات الدولية في مجال أساليب التصنيع الجيد (cGMP)، وبالفعل فقد تزايد بشكل ملحوظ حصول الشركات المصرية على الاعتمادات الدولية الخاصة؛ حيث بلغ عدد الشركات الحاصلة على اعتمادات دولية 10 شركات بإجمالي 12 مصنعا حصلت على الاعتماد الأوروبي EMA.

وفي مجال اللقاحات، أكد معاون رئيس الهيئة أنه تم توفير مختلف اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في وقت قياسي من اعتمادها بالخارج، وما تكلل بالنجاح في تصدير تلك المستحضرات للكثير من البلاد، وتوطين بعض المستحضرات الإستراتيجية المهمة والمستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد كـ"الراميدسفير، الفافيبرافير والمولنيبرافير وكذلك النيرماتريليفير وريتونافير"، علاوة عن مضادات الفيروسات المستخدمة في علاج التهاب الكبدي الوبائي سي كالسوفوسبوفير.

وكشف أن مصر من أول الدول في توطين مستحضرات “الأنوكسابرين”، كما أنه من المنتظر تداول أول مستحضر حيوي محلي الصنع بمختلف خطواته التصنيعية وهو مستحضر الـ"Bonosome" المستخدم في علاج هشاشة العظام، لافتا إلى أنه جاري متابعة عدد من المشروعات القومية الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية (حوالي 4 مشروعات)، والتي تعد مستقبل الصناعة الدوائية الحديثة.

ولفت إلى نجاح هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع شركاء الصناعة في توطين المستحضرات الحديثة فور اعتمادها من خلال هيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) في يوليو2022 ومن ثم الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA، مثل النجاح في توطين مستحضر موضعي لعلاج البهاق غير المفصلي لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق، بعد إقراره من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) في يوليو2022 ومن ثم الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) في إبريل 2023، وتم البدء في تداول أول مثيل محلى بسعر 2.250 جنيهًا مصريًا أي ما يعادل 10% من سعر تداول المستحضر الأصيل بالخارج.

وقال إن تقارير دولية عدة أشادت بالسوق الدوائي المصري، ومن أبرزها مجلة “فيتش” التي أكدت كون السوق المصري أكبر منتج للدواء بمنطقة الشرق الأوسط، كما لفتت إلى الجهود المبذولة للارتقاء بالصناعة الدوائية وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الدواء، مؤكدة أن السوق الدوائي المصري سيحقق معدلات نمو قياسية خلال الـ5 أعوام المقبلة بنسبة 10%.

رئيس هيئة الدواء توطين صناعة الدواء سوق الدواء المصري المستحضرات المستوردة المجموعة العلاجية

مواد متعلقة

"هيئة الدواء" تختتم فعاليات دورة تدريبية حول تسجيل المستحضرات الحيوية بنظام الاعتماد

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحى الشجاعية

قرار من جهات التحقيق ضد إمبراطورة كباريهات الهرم

المقترح الأكثر قبولًا وواقعية.. هل تنجح جهود مصر فى إنهاء حرب غزة؟

"صقيع وشتاء متواصل".. الطقس السيئ يواصل ظواهره على الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس