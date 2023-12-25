ترأس احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد.. من هو البابا ثيؤدوروس الثاني؟

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، والمتبعة للتقويم الغريغوري، منذ ليلة أمس، حتى مساء اليوم باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسار إفريقيا اليوم احتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية الحمزاوي بالقاهرة

من هو البابا ثيؤدوروس الثاني؟

البابا تيودوروس الثاني، ولد بإسم نيكولاوس هوريفتاكيس، في يوم 25 نوفمبر 1954 في خانيا في كريت في اليونان، ومنذ 33 عامًا اي في عام 1990م، رسم أسقف على إبراشية كيريني (القيروان) على يد مثلث الرحمات البابا بارثنيوس الثالث (1987-1996).

كما وتعيينه ممثلًا ومديرًا لمكتب بطريرك الإسكندرية في أثينا بين عامي 1990-1997".

وهو البطريرك الحالي لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، حيث تم تعيينه في سنة 2004 خلفًا للبطريرك بطرس السابع.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لغبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغربي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها قداسة البابا لمقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسي، حيث هنأ غبطة البطريرك والمطارنة، بهذه المناسبة.

وتم تبادل كلمات التهنئة والمحبة بين قداسة البابا وغبطة البطريرك.

رافق قداسة البابا خلال زيارة التهنئة أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس رافائيل رمزي والشماس جوزيف رضا من مكتب قداسة البابا، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.