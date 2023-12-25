الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ترأس احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد.. من هو البابا ثيؤدوروس الثاني؟

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، والمتبعة للتقويم الغريغوري، منذ ليلة أمس، حتى مساء اليوم باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسار إفريقيا اليوم احتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية الحمزاوي بالقاهرة

من هو البابا ثيؤدوروس الثاني؟

البابا تيودوروس الثاني، ولد بإسم نيكولاوس هوريفتاكيس، في يوم 25 نوفمبر 1954 في خانيا في كريت في اليونان، ومنذ 33 عامًا اي في عام 1990م، رسم أسقف على إبراشية كيريني (القيروان) على يد مثلث الرحمات البابا بارثنيوس الثالث (1987-1996).

كما وتعيينه ممثلًا ومديرًا لمكتب بطريرك الإسكندرية في أثينا بين عامي 1990-1997".

 وهو البطريرك الحالي لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، حيث تم تعيينه في سنة 2004 خلفًا للبطريرك بطرس السابع.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لغبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغربي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها قداسة البابا لمقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسي، حيث هنأ غبطة البطريرك والمطارنة، بهذه المناسبة.

وتم تبادل كلمات التهنئة والمحبة بين قداسة البابا وغبطة البطريرك.

رافق قداسة البابا خلال زيارة التهنئة أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس رافائيل رمزي والشماس جوزيف رضا من مكتب قداسة البابا، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

البابا ثيؤدوروس الثاني البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية للروم الأرثوذكس البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني

مواد متعلقة

مدير مركز الكنيسة الكاثوليكية الإعلامي يشرح كيف قضت فلسطين العيد

راعي الكنيسة اللوثرية بفلسطين : لن نحتفل بالعيد وشعبنا يتعرض للإبادة الجماعية

في عيد الميلاد.. بطريركية الروم الأرثوذكس لا احتفالات في بيت لحم والقدس (صور)

عيد الميلاد المجيد.. احتفالات المسيحيين بالعيد في بيت لحم (صور)

عيد الميلاد المجيد.. أخبار غزة الآن بعد إلغاء الاحتفالات في بيت لحم (صور)

مدينة الميلاد حزينة متألمة.. أجواء احتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم (صور)

في عيد الميلاد المجيد.. سبب إلغاء الاحتفالات في بيت لحم (صور)

مع احتفال الغربيين به.. ما هو عيد الميلاد المجيد عند المسيحيين؟

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحى الشجاعية

قرار من جهات التحقيق ضد إمبراطورة كباريهات الهرم

المقترح الأكثر قبولًا وواقعية.. هل تنجح جهود مصر فى إنهاء حرب غزة؟

"صقيع وشتاء متواصل".. الطقس السيئ يواصل ظواهره على الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس