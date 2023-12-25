الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.. من هم الروم الارثوذكس في مصر؟

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، والمتبعة للتقويم الغريغوري، منذ ليلة أمس، وحتى مساء اليوم باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وعلى رأس الكنائس المحتفلة كنيسة الروم الأرثوذكس، التي يترأس اليوم قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، احتفالاتها، بكاتدرائية وكنيسة الروم الارثوذكس بالحمزاوي بالقاهرة.

كنيسة  الروم الأرثوذكس

وعن كنيسة الروم الأرثوذكس فهم يتبعون كرسي القسطنطينية المنبثق عن كرسي روما، وبدا تاريخ الكنيسة بعد انشقاق كرسي روما عام 451 في مجمع خلقدونية مناديا بتعالم تخالف تعاليم الكنيسة القبطية الارثوذكسية ومناديا بوجود طبيعتين للمسيح وتبعه في ذلك كرسي روما، ثم انفصل عنه بعد اختلاف حول مسالة لاهوتية تعرف ب(انبثاق الروح القدس) حيث ينادي الكاثوليك بانبثاق الروح القدس من الاب والابن بينما ينادي الروم الارثوذكس بالانبثاق من الاب فقط وهو نفس الفكر الذي ينادي به الاقباط الارثوذكس في عقيدة الانبثاق

وكان قد طرح الأنبا  نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية حول إبراشيات بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم أرثوذكس في مصر.

وأشار الي ان إبراشيَّتَيّ الإسكندرية والقاهرة يرأسهما البابا ثيودوروس الثاني منذ (9 أكتوبر 2004).

وعن ترتيب الإبراشيات الأخرى تبعًا لتاريخ رسامة رؤساء الأساقفة (المتروبوليتية) فالقائمون عليها هم:

1- إبراشية إرموبوليوس (طنطا) وتوابعها، المتروبوليت نيقولاوس والوكيل البطريركي للشؤون العربية في مصر (18 مارس 2001).

2- مطرانية ليوندوبوليوس (الإسماعيلية) وتوابعها، المتروبوليت غفرائيل (21 نوفمبر 2012).

3- مطرانية ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها، المتروبوليت نيقوديموس والوكيل البطريركي في القاهرة (23 نوفمبر 2013).

4- مطرانية بيلوسِيُو (بورسعيد) وتوابعها، المتروبوليت ناركيسوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية (14 سبتمبر 2016).

هذا ويحتفل ايضا بالعيد كنائس غربية اخرى مثل الاسقفية برئاسة المطران سامي فوزي، والكاثوليكية الاقباط منهم برئاسة الانبا ابراهيم اسحق والكلدان والموارنة والارمن والروم والسريان واللاتين.

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