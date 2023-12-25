الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القائم بأعمال محافظ نابلس: الاحتلال فرض حصارًا مشددًا ومنع الفلسطينيين من الدخول والخروج

الاحتلال
الاحتلال

قال غسان دغلس، القائم بأعمال محافظ نابلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، وداهمت منازل الفلسطينيين في أحياء عديدة.

وأضاف دغلس، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا مشددًا على بلدة برقة، وتمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج.

ما يجري في قطاع غزة يمثل حرب إبادة جماعية

ونوه القائم بأعمال محافظ نابلس بأن ما يجري في قطاع غزة يمثل حرب إبادة جماعية، ونواجه حصارًا إسرائيليًا مطبقًا في الضفة الغربية.

وأوضح القائم بأعمال محافظ نابلس أننا مستعدون لتنظيم حملة إغاثية كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

القائم بأعمال محافظ نابلس الاحتلال حصارا مشددا الدخول والخروج منع الفلسطينيين الفلسطينيين

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