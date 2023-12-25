القائم بأعمال محافظ نابلس: الاحتلال فرض حصارًا مشددًا ومنع الفلسطينيين من الدخول والخروج

قال غسان دغلس، القائم بأعمال محافظ نابلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، وداهمت منازل الفلسطينيين في أحياء عديدة.

وأضاف دغلس، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا مشددًا على بلدة برقة، وتمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج.

ما يجري في قطاع غزة يمثل حرب إبادة جماعية

ونوه القائم بأعمال محافظ نابلس بأن ما يجري في قطاع غزة يمثل حرب إبادة جماعية، ونواجه حصارًا إسرائيليًا مطبقًا في الضفة الغربية.

وأوضح القائم بأعمال محافظ نابلس أننا مستعدون لتنظيم حملة إغاثية كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.