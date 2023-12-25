الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل القبض على سما المصرى لتنفيذ حكم الحبس (مستند)

سما المصرى
سما المصرى

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سامية عطية والمعروفة بسما المصرى وذلك لتنفيذ حكم قضائى صادر بحقها فى نوفمبر الماضى من محكمة النقض، وتحديدًا بجلسة 11 نوفمبر.

تفاصيل القبض على سما المصرى لتنفيذ حكم الحبس

وكشف محامي سما المصري، في تصريحات صحفية له، أن النيابة العامة طعنت على حكم حبس الفنانة سما المصري، سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والظهور في مقاطع مخلة على صفحاتها الشخصية بمواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، وأن محكمة النقض في جلسة 11 نوفمبر  قضت بزيادة العقوبة على سما المصري بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

المستند

وأضاف أنه أثناء إنهاء الأوراق الخاصة بغرامات الأحكام بنيابة الشئون المالية والتجارية، إذ بالكشف على بطاقة سما المصري الشخصية تبين صدور حكم بالحبس، فألقي القبض عليها.

الأجهزة الأمنية سما المصري القبض على سامية عطية قصة سما المصري الراقصة سما المصري

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