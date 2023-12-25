الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"واشنطن بوست": الدمار في غزة الأشد في العالم خلال 100 عام

غزة
غزة

أجرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تحقيقا استند على صور الأقمار الصناعية في قطاع غزة، وخلص إلى أن حجم الدمار الذي وقع في قطاع غزة يعتبر الأشد في العالم خلال 100 عام.

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ووفقا لتحقيق "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن قوة التفجيرات في غزة تعادل ضعف التفجيرات الأمريكية على الموصل والتفجيرات التي استهدفت حلب.

كما خلص التحقيق على أن إسرائيل ألقت على غزة منذ بدء الحرب 29 ألف قنبلة من الجو، مشيرة إلى أن 40-45% من هذه القنابل غير موجهة.

إلحاق الدمار بـ 37379 مبنى

ووفقا للتحقيق فان بعض هذه القنابل يزن نحو طن من الديناميت وتسببت بإلحاق الدمار بـ37379 مبنى من بينها أكثر من عشرة آلاف دمرت بالكامل خلال أول شهرين من الحرب.

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استهداف المستشفيات 

وفقا للتحقيق فان قوات الاحتلال،  شنت حربها في غزة بوتيرة ومستوى دمار يفوق على الأرجح ما أوقعه أي صراع حديث، خاصة وإنها استهدفت المستشفيات وشنت غارات بالقرب منها والتي تعتبر لها حماية خاصة بموجب قانون الحرب.

ووفقا لصور الأقمار الصناعية تم رصد عشرات الحُفر الواضحة بالقرب من 17 مستشفى من إجمالي المستشفيات الــ 28 الموجودة في شمال غزة، منها  10 حفر تدل على استخدام قنابل تزن طنا واحدا.

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 الخلافات تهدد حكومة نتنياهو

واندلع خلاف كبير بين وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال الاجتماع الذي عقد في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بعد أن وبخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الاقتصاد نير بركات الذي اتهم الجيش والحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجنود خلال الحرب المشتعلة في قطاع غزة ما تسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات من صفوف جيش الاحتلال، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأفادت الصحيفة بأن اتهامات "بركات"، التي أدلى بها في تصريحات عامة، وبعد ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أثارت موجة انتقادات من وزراء آخرين أيضًا، بما في ذلك عضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس، الذي دعا الوزراء إلى عدم الإدلاء بـ"تصريحات لا أساس لها من الصحة".

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