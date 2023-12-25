"مستثمرى أسوان": يجب تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز مالية وضريبية ملائمة للمستثمرين

قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه يجب العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتقديم حوافز مالية وضريبية ملائمة للمستثمرين الأجانب، بهدف تشجيعهم على الاستثمار في مصر.

وأكد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية يساهم في توفير بيئة ملائمة للأعمال، مثل تحسين شبكات النقل والطرق والاتصالات، وتطوير برامج تعليم وتدريب مهني تهدف إلى توفير قوى عاملة ماهرة ومؤهلة لسوق العمل.

وأوضح أنه يجب توجيه الجهود نحو تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية والاستراتيجية مثل الطاقة، والسياحة، والصناعة، وزيادة جهود التسويق والترويج لفرص الاستثمار في مصر على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في المعارض.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، ويمكن القول إنها ضرورية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية، حيث تسهم الاستثمارات الأجنبية في زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح أنه يمكن أن تقدم الاستثمارات الأجنبية التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتحسين البنية التحتية في مصر، مثل الطرق والموانئ والاتصالات.

كما أكد أنه يمكن للاستثمارات الأجنبية تعزيز التحول الاقتصادي نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التكنولوجيا والابتكار.