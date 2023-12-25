بعد دخولها المربع الذهبي عالميًا.. أبرز جهود جامعة القاهرة في البحث العلمي

نجحت جامعة القاهرة، تحت توجيه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في مواصلة النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي خلال عام 2023، في إطار الرؤية الواضحة التي تم وضعها منذ أكثر من 6 سنوات من خلال حزمة إجراءات لدعم وتطوير البحث العلمي، والتي نتج عنها نجاح الجامعة في تحقيق وإحداث طفرة كبيرة بها، وهو ما اتضح في العديد من الجوانب التي تضمنت ارتقاء علماء وباحثي الجامعة في المؤشرات العالمية، وزيادة النشر الدولي، وتقدُم المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، والاكتشافات العلمية والأثرية، وهو ما أهلها لدخول المربع الذهبي.

فى هذا السياق ينشر موقع الدستور أبرز جهود جامعة القاهرة في البحث العلمي





_268 مشروعا ابتكاريا وبراءة اختراع و65 مشروعا تنفذها الجامعة مع الجهات المعنية بالبحث العلمى و7 مشروعات داخلية و4 دولية بتكلفة 80 مليون جنيه

_المجلات العلمية لكليات الجامعة تحرز المركز الثامن عالميا للمجلة الدولية للعلوم البيطرية ومجلة الأورام ومجلة الاقتصاد والعلوم السياسية ومجلة تحصل على أول معامل تأثير دولي ومعامل كلاريفت

_فريق بحثى بهندسة القاهرة يشارك في اكتشاف ممر جديد بالهرم الأكبر خوفو وكلية العلوم تكتشف سلحفاة عمرها أكثر من 70 مليون سنة

_79 عالما من 11 كلية بجامعة القاهرة ضمن أفضل 2% من علماء العالم فى قائمة استانفورد الأمريكية

_الجامعة تدعم الأنشطة البحثية والتركيز على معايير المربع الذهبى وزيادة غير مسبوقة فى الإنفاق على البحث العلمي والنشر الدولي

_بحوث الجامعة تتجه مباشرة لتحقيق احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع

_أكبر تمويل للبحث العلمى تشهده الجامعة فى عهد الدكتور الخشت وإنتاجها البحثى فى 6 سنوات يعادل 22% من إجمالي الإنتاج البحثي منذ إنشاء الجامعة

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_شارك فريق بحثي بكلية الهندسة في كشف علمي مصري بالأهرامات لممر جديد للهرم الأكبر خوفو.

_ اكتشف فريق بحثي آخر بكلية العلوم سلحفاة نهرية عمرها أكثر من 70 مليون سنة بمدينة الخارجة بالتعاون مع جامعات الوادى الجديد واليابان وأسبانيا وهو أول كشف يسجل بمصر وشمال أفريقيا.

_ واصلت المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة تقدمها بشكل كبير على مدار عام 2023، ومنها المجلة الدولية للعلوم البيطرية التي حصلت على المركز الثامن عالميًا في ترتيب المجلات والدوريات العلمية في مجال الطب البيطري في التصنيف الحالي لقاعدة البيانات الدولية سكوبس بمعامل تأثير 2.2 درجة، ومتصدرة أفريقيا والشرق الأوسط، ومجلة جامعة القاهرة للأورام والتي حصلت على أول معامل تأثیر دولي لها بلغ 1.8 من مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمیة لأول مرة لتصبح مع مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنیف المجلات العلمیة في مجال الأورام على مستوى العالم، كما حصلت مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية على معامل التأثير الدولي من كلاريفت أنالتكس العالمية.

