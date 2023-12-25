سيد عبد الحفيظ: توقيت إقامة السوبر المصرى يصعب المهمة على الأهلى

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا التي ستجمع الفريقين اليوم الأثنين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في مستهل مباريات كأس السوبر المصري على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية " قد يظن البعض أن البطولة سيفوز بها الأهلي بسهولة بحكم التاريخ، لكن توقيتها الصعب سيصعب من مهمة الفريق، الأهلي قادم من كأس العالم للأندية بأجواء مختلفة وفي وقت ضيق للغاية، سيخوض مواجهة صعبة جدًا أمام فريق سيراميكا كليوباترا الذي يضم لاعبين مميزين".

وأضاف: "الأهلي لعب في الإمارات 6 نسخ بدايةً من عام 2015 ودائمًا ما يكون طرفًا من أطراف البطولة، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين بركلات الجزاء الترجيحية، ينبغي أن يكون الفريق في حالة تركيز شديدة للفوز باللقب".

وتابع "توقيت البطولة صعب على الأهلي، خاصةً أن فيوتشر شم رائحة البطولات بعد أن توج بكأس الرابطة، وسيراميكا أصبح لديه ثقل فني بقيادة أيمن الرمادي، بيراميدز أمنية حياته أن يتوج بلقب، ويرى أن هذه فرصة له، فتوقيت البطولة صعب".

وأتم: "المباريات ستكون قوية وصعبة للغاية، الكفة أرجح للأهلي بفضل التاريخ والمكانة لكن أخشى على الفريق من الإرهاق".

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الأهلي ينهي مرانه في أبو ظبي استعدادًا لمباراة سيراميكا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي مساء اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وانطلق المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي تحدث خلالها عن أهمية مواجهة سيراميكا كليوباترا، وضرورة الفوز بها، بالإضافة لقيامه بشرح بعض الأمور الفنية من أجل تطبيقها خلال اللقاء.

كما شهد المران التركيز على الجانب البدني، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

وحرص الجهاز الفني على التركيز خلال المران على الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، بالإضافة لقيام مارسيل كولر بمنح اللاعبين تعليمات فنية من أجل تنفيذها خلال اللقاء، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

كما قام المدير الفني بعقد اجتماع مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.