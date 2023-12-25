أجندة الدستور الثقافية اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023

افتتاح معرض “عشق الأماكن”، واحد من الفعاليات الفنية والثقافية التي تحتشد بها أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية اليوم الإثنين

ففي الخامسة والنصف مساء، تشهد قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بساحة دار الأوبرا المصرية، افتتاح المعرض الفردي الخاص، "عشق الأماكن" للفنان على محمد نور، والذي يستمر حتى السبت 30 ديسمبر الجاري.

يضم المعرض 20 عملًا فنيًا تم تنفيذها بتقنيات الطباعة بالأساليب اليدوية والحديثة لإبراز تأثيرات الألوان والملمس منها النقل الحراري، الشاشة الحرارية والرسم المباشر على الأقمشة وتتناول العلاقة الوجدانية بين الإنسان والأماكن ودور الفن في التعبير عنها وكيف يمكن للأماكن أن تلهم الفنان تصاميم ونماذج إبداعية متنوعة تؤدى لعشقها، وتنعكس جماليات تلك الأماكن في التصاميم النهائية و تصبح القطعة النسجية حالة فنية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة وتحمل في نسيجها قصصا وذكريات وعواطف لاتنس .

وفي ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية،تحل الكاتبة تغريد فياض، في الخامسة مساء بضيافة دار المفكر العربي الكائن بميدان الدقي، في لقاء مفتوح لمناقشة وتوقيع الطبعة الثالثة من روايتها الصادرة عن الدار تحت عنوان "كلونومانيا"، يناقش الرواية ويدير اللقاء الناشر والكاتب حسام أبو العلا مدير دار المفكر العربي للنشر.

وفي السابعة مساء، تحتضن قاعة المسرح بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لقاء مفتوح بعنوان “الأغنية العاطفية .. هجر وخصام”، وذلك ضمن فعاليات صالون حكاوي الغناوي.

ويشارك في اللقاء كل من الفنانين والمطربين: أمنية عبده، سارة كامل، أحمد عبد النبي، مروان عبد الوهاب، يوسف مرسي، صابرين ربيع، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، ويدير اللقاء ويقدمه د. حسن محمود.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية أيضا، أمسية ثقافية لمناقشة رواية الكاتبة شيرين هنائي “لاشين”، ويناقش الرواية كلا من الكاتبين أحمد الملواني ومحمد العبادي.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تحتضن قاعة الفنون بالمجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان “مصر والتحديات الإقليمية والدولية المعاصرة”، يديرها ويقدمها د. خلف الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس، ويشارك فيها كلا من د. أحمد الشربيني السيد، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، ود. جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة عين شمس.

وفي الخامسة مساء، يحل الشاعر دكتور محمد حلمي حامد، في ضيافة بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في أمسية ثقافية لمناقشة ديوانه "مغرم بالناي يهذي"، والصادر عن دار الباسل للنشر بالتعاون مع دار نون.

ويتناول ديوان الشاعر محمد حلمي حامد، "مغرم بالناي يهذي"، بالنقد والنقاش والتحليل كل من: الناقد أحمد عنتر مصطفى، الناقد دكتور حسام جايل، الكاتب عاطف عزالدين، ويدير الندوة الشاعر سعيد صابر.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء، بورشة الزيتون الأدبية أمسية لمناقشة رواية “غواية روح” للكاتبة الروائية عبير العطار، ويناقش الرواية، كل من الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، القاص أسامة ريان، وتدير الأمسية الكاتبة أماني الشرقاوي. وذلك بمقر ورشة الزيتون الأدبية الكائن بحزب التجمع فرع شرق القاهرة، بشارع الشهيد أحمد منسي سراي القبة.

وفي الخامسة والنصف مساء، تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، أمسية شعرية بعنوان “ذكري ميلاد فيلسوف الفقراء صلاح جاهين”، ويشارك في الأمسية ويقدمها نجله الشاعر بهاء جاهين، بمشاركة الفنانة سامية جاهين والشاعر أمين حداد، والفنان عمر جاهين.

وفي السابعة مساء، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، حفل لمركز تنمية المواهب بالأوبرا، حيث يقدم الطلاب ذوى القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى، بمشاركة فصل الباليه.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والاغانى الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها مارش باليه كسارة البندق، مصر يا أول نور فى الدنيا، وباحتاج لك وتحتاج لي، على قد حبنا، مسأله مبدأ، كان يا مكان، كوكب تاني وغيرها.

الحفل أداء مصطفى عبد الرحمن، حسن الكاف، مروان أحمد، فريدة أحمد، استيفن روماني، محمد أيمن، عاصم محمد، مريم طارق، عز الدين سامح، حنين سامح، فرح محمد، شرف أحمد، سلوان محمد، أميرة عزت، محمد مصطفى، على فرج، بسمه ثابت وسهى مدحت.

وفي الواحدة ظهرا، وضمن العروض التقديمية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية عن حياة الفنانين التشكيليين، يقدم اليوم عرض عن الفنان بيتر بول روبنز.

وفي السابعة مساء، يستقبل المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية أيضا، لقاء بعنوان “ليالي اللغة العربية للأطفال”، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم اللغة العربية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يحتضن المسرح القومي بالعتبة، في السابعة مساء، حفل إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصرى"، للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، والتي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم: الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان محمد الحلو، الدكتورة هويدا حرك.

كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان .

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستقبل قاعة “2” بمركز سينما الحضارة بمقره الكائن خلف المسرح الكبير بساحة الأوبرا، أمسية سينمائية بعنوان “سوق السلاح بين وجهين”، ويتحدث فيها الباحث عبد العظيم فهمي، عن حي سوق السلاح الواقع بمنطقة الدرب الأحمر بما يمثله من شخصية بارزة فى جسد مدينة القاهرة، كيف تشكّل ونشأ وضم بين جناحيه العديد من الآثار المملوكية والعثمانية وكيف كان وجهة مميزة للرسامين من المستشرقين استلهموا منه لوحاتهم الإبداعية.

يصاحب الأمسية عرض الفيلم الوثائقي "سوق السلاح"، من إخراج زيزو عبدو، وهشام عبد الحميد.