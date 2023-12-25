الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لا أحب الأسئلة".. محمد الباز يحكى مشهد هروبه من خاتمة القرآن (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، عن بعض المشاهد من كتابه الجديد "كأنّه أنا.. حياة فوق كف الله"، موضحا أن أحد المشاهد يسرد فيه لحظة هروبه من خاتمة للقرآن. 

وقال الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم": "حين بدأت في حفظ القرآن كنت أعتقد وقتها أنه ليس هناك كتب في الحياة إلا الكتب الدينية فقط، وقال لي والدي ذات مرة إنني مهتم بكافة الكتب الدينية إلا أهم كتاب (القرآن الكريم)، وبالفعل التحقت حينها بالكتاب في قريتي وحفظت القرآن بأكمله".

وأضاف الباز، أنه في ختام حفظ القرآن داخل الكُتاب، يتم إعداد احتفال خاص واختبارات، مشيرا إلى أنه لا يحب الأسئلة طوال حياته، فقرر أن يهرب من الخاتمة وعدم حضورها.

وواصل: "عندما أنهيت حفظ القرآن على يد الشيخ عبد الجواد، تهربت من يوم الخاتمة، وانقطعت عن الكتاب مرة واحدة وكنت أعتبر أن المهمة انتهت، فما الداعي إلى الطقوس التي لن تفيد، هروبي من الخاتمة كان خطأ، وظللت أدفع ثمنه في أحلامي".

محمد الباز الدستور كأن ه أنا حياة فوق كف الله إذاعة راديو اون سبورت أون سبورت إف إم يوم الخاتمة حفظ القران القرآن الكريم

الأكثر قراءة

خبير بالشئون الإسرائيلية: إسرائيل تغرق برمال غزة ولم تحقق أهدافها من الحرب

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن أحزمة نارية على مخيم البريج (فيديو)

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

قصة وفاة وكيل نيابة فى حادث مؤلم بالفيوم

النائب العام ينعى وكيل النيابة العامة محمد حمدى مرسى

إسرائيل تعلن العثور على جثامين 5 رهائن داخل نفق فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟