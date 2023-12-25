"لا أحب الأسئلة".. محمد الباز يحكى مشهد هروبه من خاتمة القرآن (فيديو)

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، عن بعض المشاهد من كتابه الجديد "كأنّه أنا.. حياة فوق كف الله"، موضحا أن أحد المشاهد يسرد فيه لحظة هروبه من خاتمة للقرآن.

وقال الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم": "حين بدأت في حفظ القرآن كنت أعتقد وقتها أنه ليس هناك كتب في الحياة إلا الكتب الدينية فقط، وقال لي والدي ذات مرة إنني مهتم بكافة الكتب الدينية إلا أهم كتاب (القرآن الكريم)، وبالفعل التحقت حينها بالكتاب في قريتي وحفظت القرآن بأكمله".

وأضاف الباز، أنه في ختام حفظ القرآن داخل الكُتاب، يتم إعداد احتفال خاص واختبارات، مشيرا إلى أنه لا يحب الأسئلة طوال حياته، فقرر أن يهرب من الخاتمة وعدم حضورها.

وواصل: "عندما أنهيت حفظ القرآن على يد الشيخ عبد الجواد، تهربت من يوم الخاتمة، وانقطعت عن الكتاب مرة واحدة وكنت أعتبر أن المهمة انتهت، فما الداعي إلى الطقوس التي لن تفيد، هروبي من الخاتمة كان خطأ، وظللت أدفع ثمنه في أحلامي".