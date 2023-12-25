مطران الطائفة المارونية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية القديس يوسف

ترأس المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية، القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة: “نادر جورج، نبيل هب الريح، جو طيره، جورج خطار”.

وقدمت جوقة القديس يوسف مجموعة من تراتيل الميلاد بقيادة الأب جورج خطار.



وشكر مطران الكنيسة المارونية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أرسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي أناب عنه محمد عاطف أمين عام رئاسة الجمهورية، والعميد أيمن موسي مندوبا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وهنأ المطران جورج شيحان الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية، وتجديد الثقة لفخامته، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والتي رسخت لبناء الانسانية واحترام الآخر والتنوع، متعلقًا: “نصلي من اجله ومن اجل كل المسؤولين السياسيين والعسكريين”.

وقال المطران جورج شيحان عن ميلاد المسيح- النور الذي يخرق الظلمات: "يمحي الكابة والحزن واليأس، ويحرر أسري الذات وأسري البشر والأيديولوجيات. نوره يشعل الإيمان، وينعش الرجاء، ويملأ الدنيا محبة. فتمت نبوءة اشعياء " الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، وعلي الساكنين في بقاع الظلام أشرق عليهم نور " ( أش ٩:١).



وأضاف "شيحان" خلال الكلمة التي ألقاها: "يسعدني في هذه المناسبة أن اعرب لكم باسم إيبرشية القاهرة المارونية وأقدم أطيب التهاني وأخلص التمنيات بميلاد المسيح، مخلص العالم وفادي الإنسان، بهجة القلوب ورجاء الشعوب. فنهتف معا: " ولد المسيح".



وتابع شيحان: “بان مجد الرب هو السلام الذي أنشده الملائكة ساعة الميلاد. فبات السلام يحمل اسمًا في التاريخ هو”يسوع المسيح “ ويصبح عطية سماوية ثمينة توهب لنا جميعا، لنكون صانعي سلام”.

وحضر القداس للتهنئة كلا من: السفير علي الحلبي سفير لبنان في جمهورية مصر العربية، والدكتور أشرف حاتم عضو مجلس النواب عن الظاهر، وإبراهيم المصري ـمين حزب مستقبل وطن بالظاهر، والنائب النائب فؤاد القاضي عضو مجلس الشيوخ والوفد المرافق له، واللواء أحمد جمال رئيس حي الوايلي والظاهر، ونائبا عن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار كلا من: الكاتب الصحفي محمد أبو حسين أمين مساعد أمانة الإعلام بحزب المصريين الأحرار.



كما شارك بالحضور أيضا عدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة والمجتمع المدني، كما حضر إلى مقر ديوان أبرشية القاهرة المارونية لتقديم التهنئة وفد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مندوبه عن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأرسل أيضا الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وعضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفدا من كهنة الإيبارشية لتقديم التهنئة.