الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول ظهور لجورجينا رزق مع وليد توفيق في "معكم منى الشاذلي"

جريدة الدستور

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنان وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على بداية رحلة وليد توفيق الغنائية.

ويتحدث وليد وجورجينيا، في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، عن المفارقات التي جمعت بينهما ولقاءاتهما الأولى في باريس، وحكايات خاصة يكشفان عنها للمرة الأولى، وسر عزوف جورجينا عن الأضواء والشهرة بالرغم من نجوميتها وشهرة وتألق زوجها.

كما يتحدث وليد توفيق عن رحلته الغنائية من بدايته وانطلاقته الكبرى من مصر ونجوميته في العالم العربي.

ويحكي النجمان عن مفارقات طريفة مرَّت بهما طوال حياتهما، وكذلك المواقف الصعبة التي واجهاها معا وعلاقتهما بمصر الممتدة منذ سنين ومدى ارتباطهما بها.

وتكشف جورجينا لأول مرة تفاصيل اغتيال زوجها السابق ووالد ابنها المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة، والأيام الصعبة التي عاشتها بعد رحيله.

وليد توفيق وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا جورجينا رزق جورجينا منى الشاذلي

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