الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يزور "عذراء شبرا" للأقباط الكاثوليك

الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي خلال زياريته

حرص د.حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، على زيارة كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بحى شبرا، بحضور المهندس محمد عبدالنعيم، رئيس الحى.

وقدم د.حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، على تقديم التهنئة بمناسبة إشراقة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن سعادته لمشاركته فى الاحتفال بالعيد، مؤكدًا أننا جميعًا واحد ويشرفنا دائمًا التواجد مع أخواتنا وأن هذه المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيًا الله أن يديم علينا المودة والرحمة بين أبناء الوطن وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

وبعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برقيات تهنئة بمناسبة إشراقة عيد المبلاد إلى د.سامي فوزي عبده، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية ومطران أبروشية مصر الطائفة الأسقفية الأنجليكانية، الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك مطران ممفيس نيقوديموس القائم بأعمال بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذوكس والوكيل البطريركي بالقاهرة

وأعرب عن أصدق التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة إشراقة عيد الميلاد، داعيًا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على جميع الإخوة المسيحيين والمصريين جميعًا.

وقام أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء الأحد بزيارة إلى مقر الكنيسة الكاثوليكية بالجيزة لتهنئة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد ورافقه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف. 

وقدم محافظ الجيزة التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيًا المولي أن يعيدها علي مصر وشعبها بالأمن والرخاء تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي. 

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته لتهنئة الحضور، وحدة نسيج الشعب المصرى، لافتًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال الزيارة السادة إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري والدكتور سيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، والدكتور سمير أبوالخير مدير المنطقة المركزية الأزهرية بالجيزة.

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اعياد الميلاد الكنيسة الكاثوليكية الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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