أشتية: الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليست وكيلاً لإسرائيل كما يعتقد نتنياهو

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية:"لو كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتخذ خطوات منذ عدوان 2014 لما وصلنا لهذا اليوم، كما أن إسرائيل أرادت حصر موضوع المساعدات بمعبر رفح لمنع وصولها إلى شمال غزة".

أضاف اشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك تحول كبير في الموقف الأوروبي بعد أن كان لا يؤيد وقف إطلاق النار، كما أن الموقف الأوروبي مطمئن والموقف العربي ساند وداعم، والمشكلة في الولايات المتحدة التي لا تريد للحرب أن تتوقف".

أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن جميع الحكومات الإسرائيلية ونتنياهو لا يؤمنون بحل الدولتين، مؤكدا أن عقيدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وطنية وليست وكيلا أمنيا لإسرائيل، كما يعتقد نتنياهو.