الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشتية: الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليست وكيلاً لإسرائيل كما يعتقد نتنياهو

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية:"لو كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتخذ خطوات منذ عدوان 2014 لما وصلنا لهذا اليوم، كما أن إسرائيل أرادت حصر موضوع المساعدات بمعبر رفح لمنع وصولها إلى شمال غزة".

أضاف اشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك تحول كبير في الموقف الأوروبي بعد أن كان لا يؤيد وقف إطلاق النار، كما أن الموقف الأوروبي مطمئن والموقف العربي ساند وداعم، والمشكلة في الولايات المتحدة التي لا تريد للحرب أن تتوقف".

أوضح  رئيس الوزراء الفلسطيني أن جميع الحكومات الإسرائيلية ونتنياهو لا يؤمنون بحل الدولتين، مؤكدا أن عقيدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وطنية وليست وكيلا أمنيا لإسرائيل، كما يعتقد نتنياهو.

إسرائيل محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني عدوان المساعدات معبر رفح غزة الموقف الاوروبى وقف إطلاق النار الولايات المتحدة نتنياهو

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