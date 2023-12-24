الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس وزراء فلسطين يطالب العالم بوقف الحرب على غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية إن "المطلب الأساسي لنا وقف العدوان فورًا وليس فقط الإغاثة، ولا نريد حلولًا جزئية لقطاع غزة أو الضفة الغربية، بل حلًا شاملًا للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال ويعطي الفلسطيني حقه في دولته".

أضاف أشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن "هناك 3 وزراء من الحكومة الفلسطينية موجودون في غزة الآن، ونساعد في كل القضايا الإغاثية والقنصلية التي تحتاجها غزة".

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أنه تم استعادة المياه إلى منطقتين في شرق خان يونس ودير البلح.

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