رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف آخر التطورات الميدانية في غزة والضفة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن جرائم إسرائيل تكشفت، والأمم المتحدة أصدرت قرارات في صالح القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يوجد أفق زمني لنهاية العدوان، كما أن إسرائيل تتحدث عن احتلال قطاع غزة لفترة طويلة.

وأضاف اشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تتحدث عن ضم أجزاء من شمال وشرق قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التهجير لم يظهر الآن للمرة الأولى؛ لأن إسرائيل أرادت إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين سنة 1954 في صحراء سيناء.

وأوضح أن محاولات التهجير كان يتم إحباطها دائما بالتعاون الفلسطيني المصري وصمود الأهالي ووعيهم بخطورة هذا الأمر، مؤكدا أن المنطقة بأكملها على حافة حرب إقليمية وكرة الثلج تتدحرج.