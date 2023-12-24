الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء بمدينة نصر

جريدة الدستور

يترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر؛ مساء اليوم صلوات قداس عيد الميلاد المجيد وفقا لتقويم الكنائس الغربية؛ وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم للكاثوليك بمدينة نصر.

 

ويشهد محيط الكنيسة تشديدات أمنية مكثفة استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب؛ الذين يشاركون بالاحتفال لتقديم التهنئة بالعيد لغبطة البطريرك ومطارنة الكنيسة والقيادات الكنسية.

 

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

 

ويشهد محيط الكنائس مساء اليوم تشديدات أمنية خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 

برمون عيد الميلاد المجيد

وتعرَف ليلة عيد الميلاد المجيد، باسم «برامون عيد الميلاد المجيد»، وفي العادة يكون البرامون يومًا واحدًا، لكن إذا وقع العيد يوم الإثنين فيكون البرامون أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت.

 

ويصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال إبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون، ويصلى القداس كما هو معتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن يقال «مرد الإبركسيس» الخاص بالبرامون، و«الأسبسمس» والقسمة الخاصة بالعيد ويجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.

 

وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

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