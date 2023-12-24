الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

استعدادا لانطلاق قداس عيد الميلاد.. تشديدات أمنية في محيط كاتدرائية جميع القديسين الإنجليكانية بالزمالك

جريدة الدستور

يشهد محيط كاتدرائية جميع القديسين الإنجليكانية بالزمالك، تشديدات أمنية استعدادًا لترؤس المطران سامي فوزي قداس عيد الميلاد المجيد.

 

ويترأس المطران سامي فوزي، قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم، كما يشارك في صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، عددا من السفراء ومندوب رئاسة الجمهورية.

 

وكانت قد تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

 

ومن جهته قال المطران سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن رسالة  العيد لهذا العام هي أن العالم أجمع يفتقد السلام، إذ يوجد حروب وسفك دماء، وهناك أحباء يفقدون حياتهم في السودان وغزة  دون ذنب، فقد آتى المسيح لعالمنا ليعطينا السلام والمحبة، فهذا ما تنبأ به الأنبياء وأنه هو رئيس السلام.

 

وتابع: نصلي هذا العيد أن ينعم الله بسلامهُ على كل العالم، ويملأ قلوبنا بالطمأنينة وسط كل تحديات الحياة، وأن يعيننا لنعيش حياتنا في تقوى واطمئنان.

 

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

برمون عيد الميلاد المجيد

وتعرَف ليلة عيد الميلاد المجيد، باسم «برامون عيد الميلاد المجيد»، وفي العادة يكون البرامون يومًا واحدًا، لكن إذا وقع العيد يوم الإثنين فيكون البرامون أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت.

 

ويصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال إبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون، ويصلى القداس كما هو معتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن يقال «مرد الإبركسيس» الخاص بالبرامون، و«الأسبسمس» والقسمة الخاصة بالعيد ويجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.

 

وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

 

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع، فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.

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