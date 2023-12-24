هل هناك علاقة بين الحرب الإلكترونية وصواريخ كوريا الشمالية؟.. باحث يوضح

قال تاي راي باحث في الدراسات الكورية الشمالية، إن برنامج كوريا الشمالية النووي يمول عن طريق القرصنة الإلكترونية، وهي مشكلة عاجلة في كوريا الشمالية، حيث استخدمت الحرب الإلكترونية، واستغلت نفوذها لاختراق كوريا الحنوبية والحكومة والحدود المدنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن كوريا الشمالية حصلوا على معلومات حساسة واستخدموها، معتبرا أن الحرب لإلكترونية مثال للعمليات العسكرية التي تخرب أنظمة معينة من أجل الدمار العسكري، وفي الوقت نفسه تطور قدراتها على الحرب النووية.

ولفت إلى أن الحرب الإلكترونية لا تشكل تهديدا مباشرا على سول، ولكن كوريا الشمالية في 2020 ركزت العمليات على الحرب النووية والإلكترونية.