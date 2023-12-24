الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل هناك علاقة بين الحرب الإلكترونية وصواريخ كوريا الشمالية؟.. باحث يوضح

صواريخ كوريا الشمالية
صواريخ كوريا الشمالية

قال تاي راي باحث في الدراسات الكورية الشمالية، إن برنامج كوريا الشمالية النووي يمول عن طريق القرصنة الإلكترونية، وهي مشكلة عاجلة في كوريا الشمالية، حيث استخدمت الحرب الإلكترونية، واستغلت نفوذها لاختراق كوريا الحنوبية والحكومة والحدود المدنية.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن كوريا الشمالية حصلوا على معلومات حساسة واستخدموها، معتبرا أن الحرب لإلكترونية مثال للعمليات العسكرية التي تخرب أنظمة معينة من أجل الدمار العسكري، وفي الوقت نفسه تطور قدراتها على الحرب النووية.

 

ولفت إلى أن الحرب الإلكترونية لا تشكل تهديدا مباشرا على سول، ولكن كوريا الشمالية في 2020 ركزت العمليات على الحرب النووية والإلكترونية.

كوريا الشمالية الحرب النووية قدراتها الحرب الالكترونية

مواد متعلقة

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

"القاهرة الإخبارية": وصول وفد من حركة الجهاد الإسلامى إلى مصر

مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن: نُثمّن جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

قنابل ضوئية وأحزمة نارية.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد تطورات الأوضاع فى غزة

فصـائل فلسطينية: استهدفنا قوة إسرائيلية من 5 جنود فى بيت لاهيا

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

عثمان ميرغنى: "ود مدنى" لم تسقط بطريقة طبيعية والجيش كان الأقوى

الباز: الهجوم على مصطفى الفقى بسبب "درينك عبدالناصر" إرهاب فكرى

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

"قبل لقاء البرهان وحميدتي".. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتحذيرات من كارثة صحية

للمقبلين على الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار

ضبط رجل أعمال أجنبي غسـل 50 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي

أبرز جهود مسئولي أجهزة المدن الجديدة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة