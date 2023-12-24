الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنشاء منطقة لوجيستية خدمية بالزقازيق بتكلفة مليار جنيه

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

 

 أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جاري إنشاء منطقة تجارية لوجستية وخدمية مُقامة على مساحة 10 آلاف متر بمدينة الزقازيق بتكلفة مليار جنيه، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.
وأوضح المحافظ - في بيان اليوم- أن المشروع يضم " جراج " متعدد الطوابق ويُعد أول جراج هيدروليكي من نوعه بالزقازيق يسع 860 سيارة والطابق الأول يضم سلسلة تجارية ضخمة كما يضم صيدليتين وبنكين وأكثر من 20 محلا تجاريا على وجهة رئيسية تمتد لنحو 160 مترا والطابق الأول العلوي يتكون من سوق مخصص لمحال بيع الذهب والأزياء والموضة، والطابق الثاني سيتم تخصيصه للترفيه ليضم 6 قاعات سينما و( 2 قاعة vip) وعدد من المحال التجارية، والطابق الثالث يتكون من ساحة مخصصة تضم سلسلة من أشهر المطاعم العالمية بالإضافة لمنطقة مخصصة للأطفال مؤمنه بالكامل ومصممة طبقا للمقاييس العالمية علي مساحة ضخمة تصل إلى 2000 متر وصالة بولينج والسطح يتكون من منطقة خضراء مفتوحه تمتد لمساحة 3 آلاف متر وتضم نافورات راقصة وصالات رياضية ومطاعم وكافيهات.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع سيحقق طفرة كبيرة بالمحافظة ويعود بالنفع والفائدة على المواطنين بالإضافة إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق..

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ولفت إلى أن الهدف من إقامة المناطق التجارية هو دفع عجلة الإقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

كانت قد قالت  قالت هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لشئون الاستثمار،ان الجهاز يجهز حاليا حزمة من الأراضي تصلح كمناطق تجارية ولوجستية لطرحها خلال الفترة المقبلة 
تابعت  أنه لم يتم تحديد الفرص التي  سيتم طرحها حتي الآن،مشيرة إلي أن الجهاز يستهدف التواجد بكافة المحافظات بحيث يكون هناك مشروع تابع للجهاز بكل محافظة 
وأوضحت أنَّ كل محافظة تحتاج من منطقة إلى اثنين من المناطق اللوجيستية، متابعة أنَّ تلك المنطقة تكون 100 فدان وتكون عبارة عن مخازن وأماكن الفرز والتعبئة لبعض الصناعات التحويلية الخفيفة، مشيرة إلى أن تلك المناطق تكون بجوار مناطق التصنيع أو الزراعة، وجودها يقلل الفاقد في المنتجات بنسبة لا تقل عن 20%.

تابعت نفتقد في مصر أماكن للتخزين بجوار نقاط الإنتاج لكي نتجنب الفقد والهدر في المنتجات سواء صناعية أو زراعية، وبالتالي نحتاج إلى الحفاظ على ذلك الفقد من خلال المناطق اللوجستية وزيادة المعروض منه في الأسواق.

وأشارت إلى أن المناطق اللوجستية يتم تخزين كل المنتجات بها، موضحة أن هناك مناطق متخصصة للأدوية في الغربية والبحيرة، مبينة أنَّ هناك 11 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية منها 40% دخلت حيز التنفيذ أما 60% الأخرى تحت الإنشاء.
أضافت أن الجهازعادة ما يطرح فرصتين علي مدار العام فرصة بالنصف الأول من العام وآخري بالنصف الثاني

محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنشاء منطقة تجارية لوجستية مدينة الزقازيق جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين سلسلة تجارية ضخمة بيع الذهب المناطق التجارية

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