افتتاح معرض نتائج العام الميلادي الجديد بمدرسة الزهور الثانوية بجنوب سيناء

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد حامد عقل، الأحد، معرض نتائج العام الميلادي الجديد 2023 بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء.

الزيارة

واستهل وكيل الوزارة الزيارة بقص شريط معرض الاقتصاد المنزلي لإدارات المديرية، بحضور مبروك الغمريني رئيس مجلس ومدينة طور سيناء، مصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء المديرية وغادة حسن موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، محمد ربيع موجه عام المجال الصناعي بالمديرية وعلي طنش مدير التخطيط والمشروعات بالمديرية وأمال صبحي مديرة المدرسة.

ثم تفقد عقل المعروضات التي تنوعت بين تابلوهات فنية وخامات من الأقمشة (الجوخ والايتامين وتيل والقطيفة) والتطريز والأبليك والخرز وغرة النفاش، كما تنوعت الأشكال الفنية ما بين أعمال تراثية سيناوية، والتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية ونتائج العام الجديد 2024 بأعمال الطالبات للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأشاد وكيل الوزارة بالمعروضات وجودة الأعمال الفنية لأنشطة الاقتصاد المنزلي، ووجه التحية لكل المشاركات بالمعرض

من جانبها قدمت غادة موجه عام الاقتصاد المنزلي الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على تشريفه بافتتاح المعروض وللضيوف موجة التحية لكل المشاركات بالمعرض من طالبات الإدارات التعليمية ومعلمات الاقتصاد المنزلي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.