مدرب بيراميدز: هدفنا الفوز على فيوتشر والتتويج بالسوبر المصرى

توجه البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على تنظيم بطولة السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

وأضاف المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي، أن البطولة قصيرة وبها 4 أندية تعتبر من الأفضل في الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب كل مبارياته من أجل الفوز، ويسعى للفوز على فيوتشر في اللقاء الأول، وهدفه تقديم كرة عالية ومميزة، ويحقق الانتصار ويتأهل للنهائي.

وأوضح المدير الفني أن البطولة عدد مبارياتها قليل، وبالتالي بالإمكان تحقيق بطولة في وقت بسيط، وبيراميدز يسعى لأن يبذل مجهودًا مضاعفًا، خاصة أن فيوتشر فريق متميز، ولاعبون أقوياء، والمواجهة دائمًا بين الفريقين بها إثارة كبيرة، وبيراميدز وصل إلى أبوظبي، وهدفه الفوز في اللقاء الأول ثم بعدها يكون التركيز على اللقاء الثاني، والفريق تركيزه منصب بالكامل على مواجهة فيوتشر المهمة.

باتشيكو أشار إلى أن بيراميدز قدم كرة قوية للغاية في جميع اللقاءات سواء محليًا أو قاريًا، ولكن النتائج لم تكن أفضل شيء، وكرة القدم تحمل بشكل مستمر العديد من النتائج المختلفة، وبيراميدز لعب آخر مباريات نهائية في كأس مصر والسوبر المصري، ويسعى لأن يتوج باللقب، ومطالبًا الحكام بأن يقدموا الصورة المميزة لكرة القدم المصرية في دولة الإمارات مثلما ستسعى الفرق الأربعة لأن تقدم أفضل ما لديها في البطولة.

وشدد على أن الفريق يغيب عنه العديد من اللاعبين، بسبب الإصابات التي يعاني منها، وتحديدًا غياب أحمد الشناوي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وغيرهم من العناصر الأساسية، ولكن المجموعة الحالية يثق فيها كثيرًا وفي قدرتها على تحقيق الانتصار في اللقاء الأول، ثم التركيز في النهائي بعدها، مشددًا على أن الفرق تحضر جيدًا لكأس السوبر، وهدفها الفوز باللقب، ومنذ بداية الموسم لم يلعب الفريق مباراة واحدة بصفوف مكتملة، بسبب الغيابات سواء للإصابة أو الإيقاف، وبيراميدز وصل لأبوظبي بخطة واضحة وبثقة في تحقيق اللقب.

باتشيكو أشار إلى أن الفريق لعب مباريات كل ٣ أيام، ولم يخسر سوى مباراة واحدة في دوري الأبطال رغم أنه كان الأفضل، والفريق يدخل المباريات بهدف واحد، وهو الفوز بجميع المباريات.