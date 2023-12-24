لتطوير الأداء وتعظيم عوائدها.. إعادة هيكلة شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية وتضمن ذلك تعيين محمد أحمد رائف رئيساً تنفيذياً وعضوا منتدباً، حيث تم تكليفه بوضع تصور خلال الفترة المقبلة بتطوير أداء الشركة والتوسع في مهامها مع مختلف المؤسسات الخارجية، في ضوء توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير النزاهة والشفافية داخل بيئة العمل.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن شركة المدن تمثل أحد اهم آليات الوزارة لتنفيذ خدماتها في مجال تطوير الإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية فضلا عن التوسع في تنفيذ اعمال التطوير الشامل وتحقيق عوائد للصرف منها على أعمال التطوير والصيانة لكافة المرافق الشبابية والرياضية ضمن استراتيجية الوزارة لحوكمة عمل الشركة وإعادة الهيكلة الشاملة لها.

من جانب آخر هنأ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطل الطفل زين الحمصاني لحصوله علي المركز الاول ببطولة كاس الامم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ٢٠٢٣ في نسختها الرابعة، والتي اقيمت في قطر خلال الفترة من ١٢ حتى ١٦ ديسمبر، حيث فاز زين بزمن قدره 20.56.104 دقيقة، متقدما بفارق 8.706 ثوان عن أقرب منافسيه حيث حصل الأردني سند الحموي بالمركز الثاني بزمن قدره 21.04.810 دقيقة.

عبر وزير الشباب والرياضة عن فخره بما حققه بطلنا زين الحمصاني في رياضة الكارتينج وتحطيمه أرقام قياسية في تلك اللعبة، وأن يكون الأول في الكارتينج ويرفع اسم بلده مصر عاليًا، وهو ما يعد خطوة في تحقيق نحو مشاركته في الكثير من البطولات التي ستؤهله فيما بعد للفورميولا.