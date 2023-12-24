الضرائب: اختيار العناصر البشرية المتميزة اتجاه مٌحفز لخلق كوادر جديدة

قال "الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن اختيار العناصر البشرية المتميزة وتنمية قدراتها ومهاراتها وتوفير المناخ المناسب لها هو اتجاه محفز لخلق صفوف من الكوادر الجديدة القادرة على تحمل مسؤولية القيادة في جميع المجالات، وهذا بالفعل ما نسعى إليه داخل مصلحة الضرائب التي تعتبر الرافد الأهم لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضاف: “من هذا المنطلق نحرص دائما على الترشيح والمشاركة الفعالة للعاملين بالمصلحة في كافة المبادرات التنموية سواء المحلية أو الدولية، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية”.

وأعرب "رئيس مصلحة الضرائب" عن خالص فخره وامتنانه للجهود التي بذلها 21 من العاملين بالمصلحة على مدار ثلاث سنوات مضت في اجتياز مراحل التصفيات لمبادرة وزارة المالية (تواصل) والمؤهلة لحصولهم على الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL) والتي تصدر من معهد التنمية الإدارية (بجامعة ميزوري الأمريكية)، والتي تهدف إلى تأهيل الجيل القادم ومساعدتهم على أن يصبحوا قادة أعمال من خلال إتقان المعايير المعترف بها دوليا، حيث توفر لهم صورة واضحة ومعرفة جيدة من مهارات إدارة الأعمال (BMS) من خلال تقديم مجموعة من المواد التعليمية المتكاملة وصولا للاختبارات العادلة التي تتسم بالشفافية والمهنية لضمان الجودة، قائلا: “هذا ما يُمكن الفائزين من تطبيق هذه المعايير أثناء تنفيذ المهام المكلفون بها داخل المصلحة، مما ينعكس بالإيجاب على استخدام قواعد الإدارة الحديثة داخل أروقة مصلحة الضرائب المصرية”.

يذكر أن أسماء الفائزين من مصلحة الضرائب المصرية الحاصلين علي الرخصة الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن فعاليات مبادرة (تواصل) وهم: محمد عبد الحكيم محمد بقطاع الموارد البشرية، والدكتور محمد عبد العزيز عبد الحميد عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية للشؤون القانونية، ومصطفى محمد سعيد محمد بالمركز الضريبي لكبار الممولين، واسلام السيد السيد السعيد بمركز كبار وجه بحري،و أحمد رشدي رشاد مأمور بمأمورية ضرائب السويس،وإسماعيل عبد الفتاح محمود مأمور بمأمورية كفر الشيخ اول،و مؤمن صلاح صالح محمد بالإدارة المركزية للشؤون القانونية، ومعتز محمد سعيد بمأمورية كفر الشيخ،وسام حمدي والمركزية للتعاملات الإلكترونية،و السيد عابدين أحمد حافظ بمأمورية ضرائب سوهاج،و عبد العزيز عبد الرحمن بمأمورية ضرائب إسكندرية، وأسامه محمد الإتربي رئيس منطقة ضرائب دمياط، ورانيا محمد مصيلحي رئيس مجموعة مأمورية مدينة نصر ثاني،ونهى سيد أحمد بمنطقة شمال الدلتا،وأحمد حسني محمد بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، وياسر موسى شحاته بالتطوير المؤسسي، ومحمد السيد ابراهيم بمكافحة التهرب الضريبي إسكندريه أول،وأحمد عبد العزيز محمود حماد رئيس اللجنه الداخليه (4)البحيره، وياسر معروف حافظ عضو لجان الطعن الضريبي، وشيرين أحمد محمد علي رئيس مجموعه بمركز متوسطي الممولين، ويحيى محمود البسيوني مفتش بمكافحة التهرب الضريبي اسكندرية.

وأكد الدكتور فايز الضباعنى على الاستمرار في تأهيل العنصر البشري في مصلحة الضرائب، لأنه السبيل الوحيد للنهوض بالمنظومة الضريبية ككل ومواكبة المستجدات المتتالية، مثل تطوير البنية التحتية والتكنولوجية مثل المباني وبيئة العمل وتطوير الأنظمة الضريبية في المصلحة التي تشهدها منذ عام 2018 وحتى الآن، من أجل الوصول إلى عملية الحوكمة والشمول المالي. كما أعرب عن تطلعه إلى الدمج التدريجي لهذه الطاقات الشابة نتيجة مبادرة "تواصل" في العمل التنفيذي في مختلف المشروعات الضريبية التي تحتاج لمثل هذه النماذج المشرقة، والتي تساهم في خلق نقاط اتصال فاعلة تساعد في الارتقاء بالصورة الذهنية للمصلحة داخليًا وخارجيًا، وكذلك نقل ما اكتسبوه من خبرات لزملائهم في العمل، مما يدعم تطوير نظم إدارة الأداء وتشجيع ثقافة الابتكار.