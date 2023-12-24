وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتابع البرنامج التدريبى لتأهيل القيادات الوسطى لتنمية المهارات

تابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى لتأهيل القيادات الوسطى لتولى المناصب العليا والقيادية والذى يجرى إعداده وتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية والادارات التعليمية بالمحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ودعمه وتشجيعه خطط تدريب كوادر الصفوف الثانية والثالثة لتولى المناصب العليا والقيادية، وأن يكون ذلك معيارا أساسيا من معايير تقييم الأداء.

100 ساعة تدريبية خلال البرنامج

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن مدة البرنامج 4 أسابيع تدريبية بواقع 100 ساعة تدريبية، حيث بدأت فعاليات الأسبوع الأول للمستهدفين من إداراتي الخارجة وباريس التعليميتين وتتضمن الحزمة التدريبية خلال الأسبوع الأول مهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة بواقع 20 ساعة تدريبية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى السعي لتقديم الأفضل من أجل تطوير الأداء وتنمية مهارات وقدرات العاملين بقطاع تعليم المحافظة ومنحهم الفرص لأداء أفضل وعمل متطور متميز

"وكيل التعليم" يعتمد نتيجة مسابقة الطالب المثالى استعدادا لتصفيات الجمهورية

اعتمد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، مسابقة الطالب الطالبة المثالية للعام الدراسى 2023_2024 م وذلك على مستوى المديرية فى إطار الإستعداد والتجهيز للمشاركة بتصفيات الجمهورية.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وراعي العملية التعليمية على أرض المحافظة، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انه وفق خطة العمل لتوجيه عام التربية الإجتماعية جرى إجراء التقييم فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

ولفت المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى تأهل المركز الأول من كل مرحلة تعليمية للمشاركة بتصفيات الجمهورية، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج

