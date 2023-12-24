تمارين رياضية ستساعدك على تقليل دهون البطن

يعد نظام اللياقة البدنية الشامل مع نظام غذائي متوازن هو المفتاح للحصول على منطقة وسط مشدودة ومتناسقة، على الرغم من أن تقليل البقع قد لا يكون مفهومًا مثبتًا علميًا، فيما يلي خمسة تمارين فعالة وديناميكية ستدعمك في جهودك لفقدان دهون البطن.

يعطي هذا الاختلاف لمسة ديناميكية لتمارين البطن التقليدية، مع وضع يديك خلف رأسك وثني ركبتيك، استلقي على ظهرك، قم بلف جذعك لجلب مرفقك الأيمن نحو ركبتك اليسرى أثناء الطحن، ثم قم بالتبديل إلى الجانب الآخر، يعزز هذا التمرين القوة الأساسية الشاملة من خلال العمل على العضلات المائلة، بالإضافة إلى عضلات البطن المستقيمة.

تمارين بيربي لحرق دهون الجسم بالكامل

تمرين بيربي هو تمرين فعال للغاية يمزج بين تدريب القوة وتمارين القلب، ابدأ في وضعية الوقوف، ثم اخفض نفسك إلى وضع القرفصاء، ثم اركل قدميك مرة أخرى إلى اللوح الخشبي، ثم قم بإجراء تمرين الضغط، ثم اقفز مرة أخرى إلى قدميك وقم بالهبوط بقفزة قوية، يعمل هذا التمرين الذي يشمل كامل الجسم على رفع معدل ضربات القلب وحرق السعرات الحرارية والتركيز على دهون البطن مع تقوية مجموعة عضلاتك بالكامل.

تجعيد القرفصاء لتعزيز التمثيل الغذائي

يعتبر تجعيد القرفصاء طريقة رائعة لإضافة تدريب القوة إلى روتينك. الدمبل في كل يد، والقرفصاء، ثم قم بثني العضلة ذات الرأسين أثناء الوقوف، بالإضافة إلى تمرين عضلات الجذع، يعمل هذا التمرين المركب على تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعدك على فقدان الدهون بشكل عام. لكي تعمل هذه الحركة المزدوجة بأكبر قدر ممكن من الفعالية، تأكد من صحة النموذج الخاص بك.

ألواح لتحقيق الاستقرار الأساسية

من التمارين الأساسية لتطوير الاستقرار والقوة الأساسية استخدام الألواح الخشبية. اتخذ وضعية اللوح الخشبي، مع إبقاء جسمك في خط مستقيم ومرفقيك أسفل كتفيك تمامًا، حافظ على هذه الوضعية أثناء استخدام عضلات البطن، إن تطوير القوة في جميع أنحاء قلبك بالكامل، والذي يتضمن البطن المستعرضة التي يتم تجاهلها كثيرًا، سيساعدك على تحقيق قسم وسطي أكثر تحديدًا واستواءً.

التدريب المتقطع عالي الكثافة

اغتنم الفرصة لحرق دهون البطن من خلال التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، يتناوب التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) بين فترات الراحة القصيرة والتمارين المكثفة، من خلال هذه الاستراتيجية، المعروفة باسم "تأثير ما بعد الحرق"، يتم حرق السعرات الحرارية ليس فقط أثناء التمرين، ولكن أيضًا بعد ذلك. HIIT هي طريقة سريعة وفعالة لفقدان دهون البطن لأنها يمكن أن تشمل تمارين مثل ركوب الدراجات، والقفز، والركض.