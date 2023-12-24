نائب محافظ القاهرة تتابع إزالة تعديات ووقف أعمال مخالفة بحي حلوان

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الاجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وفى هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي بايقاف اعمال بناء مخالف بشارع ٤٣ المراغي تقاطع شارع عبد الله عبارة عن شدة خشبية بالدور الحادي عشر فوق الارضي بحلوان كما تم ايقاف أعمال وازالة في المهد لبناء مخالف عبارة عن حوائط من الطوب الابيض بمدينة الهدي بمنطقة كفر العلو وايقاف اعمال مخالفة ببناء بشارع مصطفى فهمي تقاطع شارع خسرو وتم ايداع المضبوطات بمخزن الحي وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء كما شددت على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمشرفي المربعات وفرق المتابعة الميدانية بالمنطقة والاحياء لرصد المخالفات في مهدها.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2024

وكان اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢ يناير إلي ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتى الاثنين ١٥ يناير، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء ١٧ يناير حتى الاربعاء ٢٤ يناير ، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء ٩ يناير حتى الاربعاء ٢٤ يناير،وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد ١٤يناير الي الأربعاء ٢٤ يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦، و٧، و٨ يناير ٢٠٢٤ ( أعياد الميلاد ) ويوم السبت الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤ عيد الغطاس.

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة