الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشيوخ" يصادق على عدد من مضابط الجلسات العامة

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مضبطتين من مضابط الجلسات العامة للمجلس.

ووافق المجلس علي التصديق علي المضبتين السابعة والثامنة وجاء موافقة المجلس علي التصديق بعد ان وجه رئيس المجلس كلامه لكافة اعضاء المجلس، قائلا:الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر المضابط الكترنيا فهل لاي من الاعضاء اي ملاحظات عليها ولم يبدي ان نائب اي من الملاحظات ولذلك اعلن رئيس المجلس تصديق المجلس علي تلك المضابط.

وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة   طلب مقدم من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

و طالب النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وفي طلبه  الهيئة الاقتصادية بقناة السويس في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في الفترة الأخيرة، بالتحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل 2024.

وقال النائب: من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.

وأوضح طلب المناقشة العامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته. 

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