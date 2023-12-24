الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ التمويل والاستثمار: مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة فى الشرق الأوسط

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر لديها استراتيجية الطاقة بشكل عام، وهناك زيادة فى نسبة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمجال الطاقة، موضحًا أن صناعة الهيدروجين الأخضر صارت مكونًا أساسيًا في الطاقة النظيفة.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قمة المناخ cop 27، التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، كشفت عن الدور المصري بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة، لافتةً إلى تكالب المؤسسات الدولية على الاستثمار في مصر في هذا المجال.

أستاذ تمويل: 80 مليار دولار حجم استثمارات الطاقة المتجددة

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال العام الماضي بعد cop 27 تخطت 80 مليار دولار، لافًتا إلى أن الدور المصري يأتي في ضوء المساعي المصرية لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة بالشرق الأوسط.

وأكد أن مصر تحتفظ بمقعدها بكافة الفعاليات الدولية، من خلالها دورها، لافتا إلى أن مصر ترصد ما يحدث على مستوى الاستثمار ككل، والاقتصاد الأخضر بصورة خاصة.

أستاذ التمويل استراتيجية الطاقة الطاقة النظيفة الهيدروجين الاخضر قمة المناخ COP27

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