الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: الوضع فى قطاع غزة يتفاقم والاحتلال يواصل جرائمه وسياسات التهجير

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تجويع أهالي قطاع غزة ويواصل حظر دخول المساعدات الإنسانية الكافية له، مفيدًا بأن الاحتلال يواصل بالتوازي جرائمه بالضفة الغربية وحكومة نتنياهو تصر على محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

 

الوضع في قطاع غزة 

وأوضح الهباش خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الوضع في قطاع غزة يتفاقم والاحتلال يواصل جرائمه وسياسات تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة وقف مسلسل محاولات تهجير أهالي القطاع وإمداد سكانه بالمساعدات اللازمة والكافية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: نؤيد كل الجهود الرامية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وكنا نأمل البناء على الهدنة السابقة بقطاع غزة من أجل وقف كامل للعدوان.

ولفت إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة أن واشنطن تستطيع إجبار إسرائيل على ذلك، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تواصل استخدام الفيتو لترسيخ الممارسات الإسرائيلية، وتصر على استمرار العدوان على قطاع غزة.

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