"الخليج" الإماراتية: أبوظبى توظف كل قدراتها لوقف إطلاق النار فى غزة

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، اليوم الأحد، أن أبوظبي توظف كل قدراتها السياسية والدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تمكنت بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من مائة ساعة في مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى قرار بزيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان "قرار في وقته" - أن "القرار (2720) يعتبر اختراقًا مهمًا لحالة الانسداد السياسي في مواجهة (الفيتو) الأمريكي الذي حال دون نجاح مشاريع سابقة لوقف إطلاق النار وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وهو إنجاز اعتبرته الإمارات خطوة بالغة الأهمية واختراقًا تاريخيًا يعزز الوضع الإنساني في غزة".

وأشارت إلى أنه "أهم ما في القرار هو تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على وجه السرعة، ويكون مسئولًا عن إيصالها، فضلًا عن التحقق من الطبيعة الإنسانية لجميع شحنات المساعدات، وإنشاء آلية للمساعدات عبر دول ليست أطرافًا في الصراع، على أن يقدم تقريرًا عن عمله إلى مجلس الأمن خلال 20 يومًا، ثم يقدم مثل هذا التقرير كل 90 يومًا، ما يعني التزام الشفافية في تقديم المساعدات ووصولها إلى مستحقيها".