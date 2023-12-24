الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: اشتعال التظاهرات المناهضة لسياسات نتنياهو ومطالب برحيله ومحاكمته

مظاهرات فى إسرائيل
مظاهرات فى إسرائيل

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن الإسرائيليين باتوا يخرجون في مظاهرات نادرة مناهضة لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت إشراف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن التظاهرات منذ أحداث السابع من أكتوبر كانت بسبب المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة ولكن الآن باتت بسبب سياسة الحكومة.

تظاهرات ضد سياسات نتنياهو

وقالت نيويورك تايمز في تقرير لها إن حوالي 2000 متظاهر خرجوا وسط أمطار غزيرة في تل أبيب ليلة السبت في مظاهرات نادرة مناهضة للحكومة منذ بداية حرب بين إسرائيل على قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، قام العديد من المتظاهرين بمسيرة إلى تجمع مجاور لدعم المحتجزين الذين تحتجزهم حماس.

وعلى مدى شهرين، حاول المتظاهرون في المسيرات الأسبوعية لدعم المحتجزين الابتعاد عن السياسة لأن العديد من أقارب المحتجزين يشعرون كما لو أنه يتعين عليهم الموازنة بين العمل مع الحكومة والضغط عليها لإعادة ذويهم إلى وطنهم، لكن مع تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بدأت السياسة تتسرب إلى الساحة، وطالب المتظاهرون برحيل نتنياهو ومحاكمته.

ومنذ الهجوم الذي قادته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، اختفت إلى حد كبير المشاعر المناهضة للحكومة، التي كانت شائعة في السابق من الشوارع، وأوقف المنظمون الاحتجاجات القوية ضد الإصلاحات القضائية التي نفذتها الحكومة اليمينية المتطرفة والتي استهلكت إسرائيل لعدة أشهر.

متظاهرون: هناك حاجة لاستئناف الاحتجاجات ضد الحكومة

والآن، مع اقتراب الحرب من دخول شهرها الثالث، قال بعض المتظاهرين إنهم شعروا بالحاجة إلى استئناف احتجاجاتهم ضد الحكومة وكانت الأجواء في الاحتجاج المناهض للحكومة ليلة السبت مليئة بالغضب حيث هتف الناس “العار” وأطلقوا صيحات الاستهجان على أي ذكر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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وقال غاي زيوف (56 عاما)، وهو متظاهر من رمات غان: “في البداية حاولنا أن نكون مهذبين، لكننا فهمنا أنه لا يمكننا الانتظار بعد الآن” وأضاف: يجب على نتنياهو أن يرحل.

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