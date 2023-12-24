عاجل.. قوات الاحتلال تستخرج جثث الفلسطينيين وتسحقها بالجرافات فى غزة

دنَّس جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين داهموا مستشفى في شمال غزة، جثث المرضى، بالجرافات، وسمحوا لكلب عسكري بضرب رجل على كرسي متحرك، وأطلقوا النار على العديد من الأطباء حتى بعد فحصهم؛ بحثًا عن صلاتهم بالإرهاب، وفقًا للموظفين والمرضى.

وتتعلق هذه الاتهامات، بعملية استمرت 8 أيام قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى كمال عدوان الأسبوع الماضي، والتي يزعم الجيش أنها كانت تستخدم كمركز للقيادة والسيطرة من قبل حماس.

وتحدثت CNN مع اثنين من كبار الطاقم الطبي، وطبيب آخر ومريض في المستشفى، الذين قدموا شهادات مؤيدة لما حدث. قامت CNN أيضًا بمراجعة أدلة الفيديو لبعض الادعاءات.

إنهم يرسمون صورة مزعجة لكيفية تنفيذ الجيش الإسرائيلي للعملية، حيث تم استجواب الأطباء بشأن صلاتهم بحماس وكان الموظفون يكافحون من أجل علاج المرضى المحاصرين في الداخل.

ويزعم الجيش الإسرائيلي إن حماس تخفي بنية تحتية إرهابية داخل وحول المؤسسات المدنية في غزة، مثل المستشفيات، وأن استهدافها ضروري؛ لأنه يعمل على القضاء على حماس في قطاع غزة. لكن عملياتها مثيرة للجدل، حيث تقول المنظمات الإنسانية إن المرافق الطبية في غزة أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية.

ومن بين أخطر الاتهامات المتعلقة بعمليات الجيش الإسرائيلي في كمال عدوان هو أنه بينما كانت القوات تغادر مجمع المستشفى، استخدمت الجرافات لاستخراج الجثث التي تم دفنها مؤخرًا في مقابر مؤقتة في فناء المستشفى.

وقال حسام أبو صفية، رئيس خدمات الأطفال بالمستشفى، عبر الهاتف يوم السبت، إن “الجنود حفروا القبور هذا الصباح وسحبوا الجثث بالجرافات، ثم سحقوا الجثث بالجرافات”. 'لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الشيء من قبل.'

تُظهر مقاطع الفيديو والصور التي شاركها مع CNN بقايا بشرية متحللة متناثرة في أنحاء المستشفى.

وقال لشبكة CNN: “لقد تم حرث الجثث في الخارج في الفناء أمام أعيننا”. 'طوال الوقت، كنا نصرخ ونصرخ عليهم، لكن صرخاتنا وجدت آذانًا صماء'.