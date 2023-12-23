السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متى يبدأ الصوم الكبير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 2024؟

الصوم الكبير
الصوم الكبير

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال برأس السنة الميلادية وكذلك عيد الميلاد المجيد، وتملي السنة الميلادية بالعديد من المناسبات التي يحتفل بها الأقباط وكذلك أصوامهم وأبرز هذه الأصوام هو الصوم الكبير الذي يسبق احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد والذي يحل في 11 مارس 2024 بينما يختتم بالعيد في 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما.

الصوم الكبير

ويتسم الصوم الكبير بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التي يعيشها الأقباط في الصوم الحالي، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير في أصوام الدرجة الأولى التي يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتي فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومي.

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بينما يعتبر صوم الميلاد المجيد الحالي والذي يستغرق 43 يوما، من اصوامك الدرجة الثانية الذي تسمح الكنيسة بتناول الماكولات البحرية خلاله.

وتنقسم أصوام الكنيسة إلى صومين الأول دور الدرجة الأولى وهو الأكثر زهدا ونسكا وبه 4 أصوام هم الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة وصوم أهل نينوى المعروف شعبيا بصوم يونان والذي يستغرق 3 أيام وتسبق الصوم الكبير بأسبوعين وصوم البرمون الذي يسبق الأعياد مباشرة وصوم الأربعاء والجمعة الذي يصام طول العام تذكارا لخيانة يهوذا الأسخريوطي للمسيح يوم الأربعاء السالف للقيامة، وتذكارا أيضا لصلب السيد المسيح يوم الجمعة السالف لنفس المناسبة.

بينما أصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد المجيد الذي يحل في 25 نوفمبر من كل عام فيما عدى السنة الكبيسة اذ يحل خلالها يوم 26 نوفمبر، وصومي الرسل الذي يعتبر اول صوم يوصي به المسيح شخصيا قبيل صعوده بحسب نصوص الانجيل ويحل عقب احتفالات الكنيسة بعيد العنصرة مباشرة ويختمم في 12 يوليو بشكل سنوي وكذلك صوم السيدة العذراء الذي يبدأ يوم 7 اغسطس وينتهي يوم 21 من الشهر نفسه سنويا بمعدل 14 يوما.

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