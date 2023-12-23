السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالتفاصيل.. أبرز الأثار الإيجابية لتخارج الحكومة من قطاعتها لصالح القطاع الخاص

القطاع الخاص
القطاع الخاص

قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن  تخارج الحكومة من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص يعتبر أمرًا ذا أهمية بالغة للنمو الاقتصادي وتحسين البيئة التنافسية. يعود ذلك لعدة أسباب مهمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من خلال تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، يمكن للحكومة تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام.

وأكد أنه  بتخليص الحكومة من بعض الاستثمارات، يمكن تحسين كفاءتها وتركيز جهودها على المهام الأساسية مثل توفير البنية التحتية والخدمات العامة.

وأوضح أنه عندما تتخلى الحكومة عن بعض الاستثمارات، يمكن أن تكون هناك فرص أكبر للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز التبادل التجاري ويعزز الاقتصاد المحلي.

وأكد أنه يعزز تخارج الحكومة من الاستثمارات التنافس في السوق ويحفز الشركات على الابتكار وتحسين الجودة والكفاءة.

وأوضح أنه يمكن لتخارج الحكومة من الاستثمارات أن يعزز التعاون مع الشركات الخاصة ويسهم في بناء شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد بأسره.

وأكد أنه تخارج الحكومة من الاستثمارات يمثل خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصاد ومع ذلك، يجب أن تتبع الحكومة استراتيجية محكمة لتخارج الاستثمارات لضمان تحقيق أقصى فوائد من هذه العملية.

وأوضح أنه ينبغي للحكومة أن تركز على تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز اللازمة للشركات الخاصة للاستثمار والنمو. كما يجب عليها زيادة الشفافية ومكافحة الفساد لضمان أن عمليات التخارج والتأمين على حقوق الملكية تتم بنزاهة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للحكومة أن تدرس بعناية استراتيجيات التخارج وتحديد القطاعات والمشاريع التي يمكن أن تستفيد من تلك العمليات بشكل كبير، يمكن أن تكون الشراكات العامة الخاصة وسيلة فعالة لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وقطاعات أخرى حيوية.

وأوضح أنه في النهاية، تخارج الحكومة من الاستثمارات يمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل.

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